Yetenek taraması eğitimleri Talas'ta başladı

Sportif Yetenek Tarama ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında 2018-2019 sezonunda yapılan tarama sonucunda seçilen öğrencilerden Talas grubu çalışmalarına Talas Spor Salonunda başladı.

24.09.2019 15:22
Yetenek taraması eğitimleri Talas'ta başladı

Sportif Yetenek Tarama ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında 2018-2019 sezonunda yapılan tarama sonucunda seçilen öğrencilerden Talas grubu çalışmalarına Talas Spor Salonunda başladı.


2018 - 2019 sezonunda ilkokul 3. sınıf öğrencileri boy-kilo, hız, çeviklik, dikey sıçrama, esneklik, el kavrama kuvveti, ağırlık topu atma, oturma yüksekliği ve kulaç uzunluklarının ölçüldüğü taramaya tabi tutuldu.


Yapılan tarama sonucunda seçilen öğrenciler 2019 - 2020 sezonunda çalışmalarına başladı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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