Yetenek sınavına hazırlanan öğrencilere ücretsiz kurs
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Yetenek sınavına hazırlanan öğrencilere ücretsiz kurs

Osmaniye'de, Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu (BESYO) yetenek sınavlarına hazırlanan öğrencilere ücretsiz kurs veriliyor.

19.06.2020 15:11 | Son Güncelleme: 19.06.2020 15:16

Osmaniye'de, Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu (BESYO) yetenek sınavlarına hazırlanan öğrencilere ücretsiz kurs veriliyor.

Kadirli Çukurova Spor Akademisi antrenörleri, üniversite sınavının ardından özel yetenek sınavlarına hazırlanan öğrencilerden kurs ücreti almıyor.

Antrenörlerden Ahmet Alıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ailelere ve öğrencilere destek olmak istediklerini söyledi.

Bu yıl kursu ücretsiz düzenlediklerini belirten Alıcı, "Bizim için her öğrenci, başarılı olmaya aday kimsedir. Kursumuza katılan öğrencileri, kuvvet, dayanıklılık, sürat, koordinasyon ve branş testlerine tabi tutarak kendi yetenek ve becerilerine uygun üniversitenin özel yetenek sınavına hazırlıyoruz. Sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Bu yıl pandemi nedeniyle ailelerimize ve öğrencilerimize destek amacıyla kursu ücretsiz yaptık." diye konuştu.

Kursa katılan öğrencilerden Furkan Mehmet Yakıt ise kursun ücretsiz olmasından mutluluk duyduğunu kaydetti.

Yetenek sınavına hazırlanan öğrencilere ücretsiz kurs

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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