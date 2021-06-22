Yetenek Sınavı Tarihleri Açıklandı
Güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri ile müsiki, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor projesi/programı uygulayan Anadolu imam hatip liselerinin 9'uncu sınıflarına öğrenci almak için yapılan Yetenek Sınavının takvimi belli oldu.
Güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri ile müsiki, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor projesi/programı uygulayan Anadolu imam hatip liselerinin 9'uncu sınıflarına öğrenci almak için yapılan Yetenek Sınavının takvimi belli oldu.
YETENEK SINAVI E-KLAVUZ İÇİN TIKLAYINIZ/meb_iys_dosyalar/2021_06/22130416_2021_Yetenek_KYlavuz_18_06_2021GUNCEL. pdf
YETENEK SINAVI ONAYI/meb_iys_dosyalar/2021_06/22130543_18062021_Makam_OnayY_Yetenek_SYnavY_ile_OYrenci_Alan_Okullar_KYlavuz. pdf
Kaynak: Habermetre