Yetenek Kapısı Öğrenci ve Mezunların Hizmetine Sunuldu

Değerli Öğrencilerimiz ve mezunlarımız,

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, öğrenci ve mezunların nitelikli istihdamına katkı sağlamak amacıyla bir internet platformu olan 'Yetenek Kapısı'nı öğrenci ve mezunların hizmetine sunmuştur.

Öğrenci ve mezunların bu platform üzerinden profillerini oluşturup özgeçmişlerini yükleyerek işverenlere kendileri hakkında doğrudan bilgi verme imkanına sahip olabilecek, kariyer merkezleri ve/veya işverenler tarafından duyurulan kariyer fuarları/ etkinlikleri ve ilgili eğitimleri inceleyerek başvuru yapabilecek, yayınlanan iş/staj ilanlarına sistem üzerinden daha etkin ulaşarak başvuruda bulanabileceklerdir.

Tüm öğrencilerimizin yetenek kapısına kayıt işlemlerini https://www. yetenekkapisi. org/ linki üzerinden 30. 11. 2021 tarihine kadar gerçekleştirmesini bekliyoruz.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

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