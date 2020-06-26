'Yetenek Kapısı' birçok gence umut oluyor
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'Yetenek Kapısı' birçok gence umut oluyor

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve TOBB arasında işbirliği protokolü imzalandıHer ölçekten işverenin ihtiyaç duyduğu insan kaynağına hızlı ve etkin bir şekilde ulaşabilmesi için Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği harekete...

'Yetenek Kapısı' birçok gence umut oluyor
26.06.2020 13:02 | Son Güncelleme: 26.06.2020 13:06

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve TOBB arasında işbirliği protokolü imzalandı

Her ölçekten işverenin ihtiyaç duyduğu insan kaynağına hızlı ve etkin bir şekilde ulaşabilmesi için Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği harekete geçti

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği arasında Yetenek Kapısı Platformu'nun ücretsiz kullanımına ilişkin iş birliği protokolü imzalandı

(Fotoğraflı)

ANKARA (İHA) - Türkiye'de üniversite öğrencisi ve mezunlarına fırsat eşitliği sağlanarak, gençlerin etkin şekilde çalışma hayatına dahil olabilmelerinin teminine yönelik Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında Yetenek Kapısı Platformu'nun ücretsiz kullanımına ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından hizmete sunulan Yetenek Kapısı; üniversiteler, öğrenciler, mezunlar ve işverenlerin çevrim içi iletişimde kalabilmelerine imkan tanıyan kariyer fuarları, mesleki etkinlikler ve eğitimler organize edilmesini, duyurular yapılmasını ve işverenlerin de bu kapsamda doğrudan hızlı ve güvenilir bir şekilde insan kaynağına ulaşabilmelerini sağlayan çevrim içi bir platform. Yetenek Kapısı'nı sayısı her gün artan 2 binin üzerinde işveren ve 59 ülkeden 704 üniversiteye kayıtlı 400 binin üzerinde öğrenci-mezun aktif olarak kullanıyor. Türkiye ve KKTC'den 195 üniversite kariyer merkezi de sisteme kayıt oldu. Her ölçekten işverenin ihtiyaç duyduğu insan kaynağına hızlı ve etkin bir şekilde ulaşabilmesi için Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve TOBB harekete geçti. İş birliği ile doğru insan kaynağına hızlı şekilde ulaşabilmenin önemi göz önünde bulundurularak hazırlanan "Yetenek Kapısı", işverenlerin ihtiyaç duydukları yetenekleri henüz eğitimleri devam ederken keşfetmelerine, öğrenci ve mezunlar ile çevrim içi iletişim kurmalarına imkan sağlıyor. Bunun yanı sıra, işverenler üniversitelerin kariyer merkezleri aracılığı ile öğrenci ve mezunlarla etkileşim halinde olabilecekler ve kariyer danışmanlığı ve mentorlük hizmeti de verebilecekler. Yetenek Kapısı'nın işverenler açısından en önemli özelliklerinden birisi de, kurumsal işbirliklerini desteklemesi. Yetenek Kapısı, üniversite-sanayi işbirliğini kurumsal anlamda destekleyerek kariyer merkezleri ve işverenler arasında etkin iletişime de olanak sağlıyor.

TOBB üyeleri, Yetenek Kapısı'nda oluşturacakları hesap ile Türkiye'deki tüm üniversitelerin kariyer merkezleri ile iletişim kurabilecek, iş ve staj ilanlarını istedikleri üniversite ve bölümlerden öğrenci ve mezunlarının başvurusuna açabilecek, özgeçmişlerini inceleyebilecek ve adaylar ile sistem üzerinden iletişim kurabilecek. Ayrıca TOBB üyesi işverenler, gençler arasındaki marka bilinirliklerini artıracak kariyer etkinlikleri düzenleyebilecek, üniversitelerin düzenlediği kariyer fuarlarından haberdar olup katılım gösterebilecek.

YETENEK KAPISI HEM İŞVERENLER HEM DE GENÇLER TARAFINDAN İLGİYLE KARŞILANDI

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve TOBB arasında imzalanan Yetenek Kapısı, ilk günden itibaren TOBB üyeleri tarafından büyük ilgiyle karşılandı. TOBB üyelerine 22 Haziran tarihinde ulaşan resmi yazının ardından üyelerin sisteme ilgisi arttı. Kısa sürede 255 iş ilanı açılırken, şu anda 45 iş ilanı ise aktif. Taraflar arasında imzalanan iş birliği protokolü, işverenlerin doğru insan kaynağına hızlı ve etkin bir şekilde ulaşmasına, öğrenci ve mezunların da yetkinliklerine uygun iş ve staj imkanlarını çevrimiçi platform aracılığıyla bulmalarına hizmet ediyor.

( Derya Yetim/İHA)

Kaynak: İHA

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