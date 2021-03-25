Yeteneğimiz Geleceğimiz Projesi Atatürk Üniversitesinde ele alındı
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Yeteneğimiz Geleceğimiz Projesi Atatürk Üniversitesinde ele alındı

25.03.2021 09:28 | Son Güncelleme: 25.03.2021 09:41
Yeteneğimiz Geleceğimiz Projesi Atatürk Üniversitesinde ele alındı

Atatürk Üniversitesi Çoklu Yetenek Tarama ve Yönlendirme Araştırma Uygulama Merkezi Müdürlüğü tarafından "Yeteneğimiz Geleceğimiz" konulu çalıştay düzenlendi.

Atatürk Üniversitesi Çoklu Yetenek Tarama ve Yönlendirme Araştırma Uygulama Merkezi Müdürlüğü tarafından "Yeteneğimiz Geleceğimiz" konulu çalıştay düzenlendi.

Kültür Merkezi Mavi Salonda Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Rektör Yardımcıları, Araştırma Merkezi Müdürleri, Birim Koordinatörleri ve çok sayıda akademisyenin katılımıyla gerçekleşen çalıştayda "Yeteneğimiz Geleceğimiz" projesinin bilimsel araştırma açısından anlam ve önemi ele alındı. Taslak halinde olan projenin eksik kalan yönlerini tartışmak, analiz etmek ve geliştirilebilecek yönleri üzerinde görüş alışverişinde bulunmak üzere düzenlenen program kapsamında gelecek kuşakların bilimsel yaklaşımla yetiştirilmesine vurgu yapıldı.

Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinin çıktıları arasında yer alan bu birimin yapmış ve yapacak olduğu çalışmaları oldukça önemsediğini aktaran Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı yapmış olduğu konuşmada Atatürk Üniversitesinin, üniversite çağına gelen bireyleri değil aynı zamanda toplumun geleceğini inşa edecek olan yeni neslin gelişimine yönelik çalışmalar yaptığını da belirtti. - ERZURUM

Yeteneğimiz Geleceğimiz Projesi Atatürk Üniversitesinde ele alındı
Yeteneğimiz Geleceğimiz Projesi Atatürk Üniversitesinde ele alındı
Yeteneğimiz Geleceğimiz Projesi Atatürk Üniversitesinde ele alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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