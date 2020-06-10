Yeteneği keşfedilen üniversite güvenlik görevlisi, Tatlıses'i andıran sesiyle mest ediyor
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Yeteneği keşfedilen üniversite güvenlik görevlisi, Tatlıses'i andıran sesiyle mest ediyor

Kocaeli Üniversitesinde (KOÜ) özel güvenlik görevlisi olarak görev yapan ve İbrahim Tatlıses'e yakın bir sese sahip 34 yaşındaki Kenan Alim, sosyal medya hesabından paylaştığı "Yazı Bilmem" türküsüyle büyük beğeni topluyor.

Yeteneği keşfedilen üniversite güvenlik görevlisi, Tatlıses'i andıran sesiyle mest ediyor
10.06.2020 11:05 | Son Güncelleme: 10.06.2020 11:09

Kocaeli Üniversitesinde (KOÜ) özel güvenlik görevlisi olarak görev yapan ve İbrahim Tatlıses'e yakın bir sese sahip 34 yaşındaki Kenan Alim, sosyal medya hesabından paylaştığı "Yazı Bilmem" türküsüyle büyük beğeni topluyor.

İzmit'te yaşayan Alim, 2009 yılında özel güvenlik görevlisi olarak KOÜ'de işe başladı.

Çocukluk yıllarından itibaren müziğe ilgisi bulunan Alim, bazı dönemlerde çeşitli korolarda yer aldı.

Üniversitenin Türk Halk Müziği (THM) Korosu Şefi İsmet Ünsal'ın ısrarlı daveti üzerine ekibe katılan Alim, aldığı eğitimler sayesinde de birçok konserde sesini müzikseverlerle buluşturdu.

Ünsal'ın da bağlamasıyla eşlik ederek seslendirdiği "Yazı Bilmem" türküsünü sosyal medya hesabından paylaşan Alim, performansıyla müzikseverlerin takdirini kazandı.

"İkinci bir İbrahim Tatlıses olmak gibi kesinlikle hedefim yok"

Özel güvenlik görevlisi ve KOÜ Türk Halk Müziği korosu üyesi Kenan Alim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 11 yıldır KOÜ'de özel güvenlik görevlisi olduğunu söyledi.

Müziğe olan ilgisinin küçük yaşlarda başladığını dile getiren Alim, üniversitede işe başladığında koro çalışmalarının olduğunu ancak buna zaman ayıramadığını söyledi.

Ünsal'ın kendisini koroya davet etmesiyle eğitimlere başladığını anlatan Alim, "3 yıldır KOÜ THM Korosundayım. İsmet Hocam sağ olsun bana çok destek oldu. Söylediğimiz bir türkünün görüntüsünü sosyal medyaya yükledik. Çok beğeni aldı. Bundan dolayı da çok memnunum." dedi.

Sesini ön plana çıkararak duygularını dinleyenlere hissettirmek istediğini ifade eden Alim, "İzzet Altınmeşe'yi çok severim. Kişiliğiyle aynı zamanda sanatıyla çok ileri düzeyde bir insandır. İbrahim Tatlıses bu müziğin, sesin imparatorudur. Bunu kimse inkar edemez. Benim ikinci bir İbrahim Tatlıses olmak gibi bir kesinlikle hedefim yok. Zaten İbrahim Tatlıses var. Biz kendi yorumumuzla ondan feyzalıyoruz. Tatlıses'ten bir şey alabilirsek ne mutlu bize." diye konuştu.

Alim, özel güvenlik görevlisi olmasından gurur duyduğunu, kendisinin yıllarca bu meslekten "ekmek yediğini" söyleyerek, "Asla özel güvenlik görevlisi olmaktan gocunmadım. Hiçbir şekilde küçük ve hor görmedim. Eğer sanatçı kişiliğim ön plana çıkarsa daha farklı yerlerde bu süreçten sonra olursam bu mesleği yapamayabilirim. Aslımız neyse oyuz. Müzikle sonuna kadar devam edeceğim." dedi.

"Amacım bu gençlerin seslerini Türkiye'ye tanıtmak"

KOÜ THM Koro Şefi İsmet Ünsal (57) da çeşitli kurum ve kuruluşlarda görevler yaptığını daha sonra Kocaeli'ye tayin edildiğini söyledi.

Tüm kamu kurumları ile kuruluşlarda halk müziği koroları oluşturduğunu anlatan Ünsal, 26 yıldır KOÜ THM Koro Şefi olarak çalıştığını belirtti.

Ünsal, eğitim verdiği dönemde birçok öğrenciyi müzik alanında yetiştirdiğini dile getiren Ünsal, "Sesini duyuramamış nice cevherlerimiz var. Amacım bu gençlerin elinden tutup bir yerlere getirmek, seslerini Türkiye'ye tanıtmak. Gizli kalmış sesleri ortaya çıkarmak. Çok kaliteli seslerimiz var, amacımız bu gençlerimizin elinden tutmak. Kenan Alim kardeşimiz Türkiye'de ender seslerimizden bir tanesi çünkü Kenan 7 notanın tüm seslerinden gerek 'pes' gerekse de 'tiz'i bu oktavları basıyor. Kenan kardeşimiz bu güçlü seslerden birine sahiptir." diye konuştu.

Kentte güçlü sesi olan birçok kişiyi tanıdığını anlatan Ünsal, "Kenan kardeşimiz Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarındaydı. Kenan'ı o zamandan tanıyordum. Üniversitede işe başlayınca 'Kenan bizim koroya gel.' dedim. Kenan da bu süreçte imkanlarını zorladı, eğitimlere 3 yıl geldi." ifadesini kullandı.

Ünsal, Türkiye'de çok güçlü ses sanatçılarının bulunduğunu anımsattı.

Oktavlı sesleri basmanın çok zorluğuna değinen Ünsal, şunları kaydetti:

"Herkes okur, bir sesten, 2 sesten, 3 sesten okur fakat öyle sesler vardır ki İbrahim Tatlıses gibi bir 'si' okur, 'fa'nın, 'si'nin, 're'nin dikini okur. Bunları herkes okuyamaz. Şimdi Kenan kardeşimiz de aynı bu seslerden birisi. Kenan her notanın mübalağasız oktavını dikinde okur. İbrahim Tatlıses dünyada müzik anlamında bir deha ama Kenan'ın sesi İbrahim Tatlıses'in sesine yakın bir sestir."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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