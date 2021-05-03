Yeşiyurt'ta 200 bin fide ücretsiz olarak çiftçilerle buluşuyor

Yeşil Gıda Seracılık Alanında 100'de 100 yerli tohumlardan üretimi yapılan 200 bin adet sebze fidesi, (ÇKS) kaydı olup 01 ile 28 Şubat 2021 tarihleri arasında başvuru yapan çiftçilere ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı.

Yeşil Gıda Seracılık Alanında düzenlenen ' 200 Bin Adet Fide Dağıtım' etkinliğinin açılış programında konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, geçen yıl dağıttıkları 100 bin adet fidenin iki katını bu yıl çiftçilerle buluşturup Yeşilyurt'un tarımsal potansiyelinin hareketlenmesine bir destek daha sunacaklarını söyledi.

Yeşilyurt Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğüne 01 ile 28 Şubat 2021 tarihleri arasında başvuru yapan çiftçilere bu yıl içerisinde etaplar halinde 200 bin adet fideyi vereceklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Kentimizin farklı bölgelerinde üreten ve üretim yapan çiftçilerimize destek olabilmek adına geçen yıl 100 bin adet fide dağıtımı yaptıktan sonra bu yıl ise rakamı ikiye çıkartıp toplamda 200 bin fide dağıtımı ile tarım arazilerimizin, bağ ve bahçelerimizin daha fazla hareketlenmesini sağlayacağız. Çiftçilerimizin yoğun talepleri neticesinde fide desteklerimize bugün bir yenisini daha eklemin mutluluğunu yaşıyoruz. İlçemizde ne kadar fazla tarım olursa, üretim artarsa, tarım arazilerimizden bol ve bereketli ürünler toplarsak bizler de o denli mutlu oluruz. Seçimlerde Yeşilyurt'umuzu tarım hizmetlerinde en güzeli ve en iyisiyle buluşturmak adına verdiğimiz sözleri teker teker yerinde getirmenin de ayrıca gururunu yaşıyoruz. Esnafımıza, çiftçimize ve sanayicimize desteklerimiz devam edecektir. Doğal, kültür ve tarihi güzelliklerinin yanı sıra gastronomi ve sanayi kimliğiyle birlikte tarımsal potansiyeli de çok güçlü olan Yeşilyurt'umuzun tüm bu zenginliklerini bir bütün halinde geliştirip ilerletmeye özen gösteriyoruz.Depremler ve pandemi dolayı kırsal bölgelerde yaşamayı daha fazla tercih eden hemşehrilerimiz bu vesileyle de tarıma yöneldiler, sebze ve meyve üretimi bölgelerimizde hız kazandı. Yeşilyurt'umuzun sanayi ve tarım kimliğin gelişmesine vesile olacak bu tür hareketlenmeleri bizlerde yakından takip edip gerek bölgelere ulaşımı kolaylaştırmak gerekse de bağ ve bahçe işlerine yönelen vatandaşlarımıza fide ve teknik ekipman anlamında desteklerimizi artırmaktayız. Vatandaşlarımızın evlerinin önünde veya bahçelerinde oluşturdukları üretim ya da hobi amaçlı tarım işlerine bizlerde imkanlarımız ölçüsünde destek oluyoruz. Geçen yıl dağıttığımız 100 bin adet fideden alıp toprakla buluşturan ve güzel ürünler toplayan çiftçilerimize ek gelir oluşturmak amacıyla kendilerine belirli pazar alanlarımızda yer tahsisi yaptık, doğal ürünlerin rahat ve temiz ortamlarda satış imkanı sunduk. Vatandaşlarımızda üreticiden tüketiciye mantığıyla gerçekleşen bu alış veriş imkanıyla doğal ve taze ürünlere daha kolay ulaşmış oldu. Bu uygulamamız hem çiftçilerimiz hem de vatandaşlarımız tarafından çok beğenildi,bu yılda aynı şekilde hareket edip, çiftçilerimizin alın teriyle ürettikleri ürünlerin vatandaşlarımıza ulaşımını kolaylaştıracağız. Bu yıl ki fide dağıtımının ilk gününde 60 bin fideyi çiftçilerimize dağıtacağız, ardından başvuru yapanlara fidelerini teslim edeceğiz. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu rakamı daha fazla artırıp çiftçilerimizin üretim dönemlerine katkılarımızı sürdüreceğiz. Şu anda yapım aşamasında olan pazar alanlarımızda üreticilerimize yer tahsisi yapmaya devam edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Dağıtılan fidelerden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sunan Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, Yeşilyurt Belediyesi tarafından dağıtımına başlanan 200 bin adet fidenin çiftçilere ciddi bir ekonomik destek sağlayacağını söyledi.

Yeşilyurt Belediyesinin kırsal belediyecilik hizmetlerine örnek teşkil edecek güzel hizmetler ürettiğini söyleyen Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Fevzi Çiçek ise " Malatya, Büyükşehir olduktan sonra bütün belediyelerde kırsal belediyecilik misyonu da ön plana çıkmaya başladı. Yeşilyurt Belediyemizin tarımsal hizmetleri de kırsal belediyecilik hizmetlerine örnek gösterilecek bir düzeydedir. Şehirlerde sadece kent merkezini planlamaktan öte kırsal bölgeleri de düşünerek hareket etmek kentlerin topyekün gelişmesini sağlamaktadır.Kırsal bölgelere yatırım yapmak, insanların doğdukları yerde doymasını temin etmek gerekiyor.Yeşilyurt Belediyesi de bu misyonu layıkıyla yerine getirmektedir.Tarım olmazsa olmazdır, tarımsal üretimin sürekli devamlılığını sağlamak gerekiyor.Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın önderliğinde gerek tarımsal üretimin devamlılığını sağlamak gerekse de içinde yaşadığımız pandemi sürecinde insanları kırsal alanlardan koparmadan hobi olarak bile yapsalar üretim işlerini destekleyen çok güzel bir adım daha atıyorlar. Başkanımızı ve ekiplerini kutluyorum." diye konuştu.

Yeşilyurt Belediyesinin fide destek etkinliklerine devam etmesinden memnun olduklarını ifade eden AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya ise, " Geçen yıl 100 bin fide ile başlayan çiftçilerimize ücretsiz fide desteklerinde rakam bu yıl ikiye çıkartılarak 200 bin adet fide dağıtımı yapılacak. Bu tür hizmetler bir yandan üreticilerimize destek sağlarken diğer taraftan ata tohumunun gelişmesine katkı sunmaktadır. Çok güzel bir hizmetin altına imza atan Belediye Başkanımızı ve mesai arkadaşlarını tebrik eder, kutlarım. Fidelerin çiftçilerimize bereket getirmesini temenni ederim" diye konuştu.

Konuşmaların ardından etkinliğe katılan çiftçilere protokol üyeleri tarafından fide paketleri teslim edildi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın ev sahipliğinde gerçekleşen 200 Bin Fide Dağıtım etkinliğine; AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, AK Parti Malatya İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Sinan Özhüsrev, AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, AK Parti Yeşilyurt Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Fevzi Çiçek, Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri, Mahalle Muhtarları ve Çiftçiler katıldı.

Kaynak: Bültenler