Yeşim Salkım, Takipçisinin Sözlerini Görünce Çıldırdı: Kendi B.kunuzla Kavga Edin

Seda Sayan'la yaşadığı polemiği bitiren Yeşim Salkım, geçtiğimiz akşam meslektaşının sunduğu "Seda Sayan'la" programına konuk olacağını açıkladı. Bu sürprizi instagram hesabından duyuran Salkım, takipçilerinden çok sayıda eleştiri aldı. Sayan'la barışması tepki çeken ünlü şarkıcı, gecenin ilerleyen saatlerinde çektiği video ile bu yorumlara sert bir yanıt verdi.

GİDİN KENDİ B.KUNUZLA KAVGA EDİN

Bir takipçisinin "Gözümden düştün" şeklindeki çıkışı üzerine "Ben senin ne zaman gözüne girdim de düşecek mişim?" ifadesini kullanan Salkım, sert ifadeler içeren bir de yazı paylaştı. Salkım'ın o satırları şöyle: "Size diğerleri gibi olmak lazımmış bırak dert anlatmayı cevap bile vermiyorlar ne nefret dolusunuz! Gidin kocanızla karınızla çocuğunuzla işinizle uğraşın hadi. Yok size yorum hakkı benim sayfamda. Gidin kendi b.kunuzla kavga edin edepsizler."