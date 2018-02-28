Yeşim Salkım, Takipçisinin Sözlerini Görünce Çıldırdı: Kendi B.kunuzla Kavga Edin
Seda Sayan'ın programına katılacak olan Yeşim Salkım'a takipçisi "Gözümden düştün." diyerek tepki verdi. Salkım, takipçisine "Kendi b.kunuzla oynayın." diyerek yanıt verdi.
Seda Sayan'la yaşadığı polemiği bitiren Yeşim Salkım, geçtiğimiz akşam meslektaşının sunduğu "Seda Sayan'la" programına konuk olacağını açıkladı. Bu sürprizi instagram hesabından duyuran Salkım, takipçilerinden çok sayıda eleştiri aldı. Sayan'la barışması tepki çeken ünlü şarkıcı, gecenin ilerleyen saatlerinde çektiği video ile bu yorumlara sert bir yanıt verdi.
GİDİN KENDİ B.KUNUZLA KAVGA EDİN
Bir takipçisinin "Gözümden düştün" şeklindeki çıkışı üzerine "Ben senin ne zaman gözüne girdim de düşecek mişim?" ifadesini kullanan Salkım, sert ifadeler içeren bir de yazı paylaştı. Salkım'ın o satırları şöyle: "Size diğerleri gibi olmak lazımmış bırak dert anlatmayı cevap bile vermiyorlar ne nefret dolusunuz! Gidin kocanızla karınızla çocuğunuzla işinizle uğraşın hadi. Yok size yorum hakkı benim sayfamda. Gidin kendi b.kunuzla kavga edin edepsizler."
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Valla yaptıkları doğru ya da yanlış ama dünya gözüyle her yaptığının arkasında duran bir ünlü gördüm ya seviyorum bu YeşimiCevap Yaz Yayından Kaldır
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Yeşim hanım güzel olduğunuz kadar küstahsınızdaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Evde kalmış kadınCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Ahh güzel insanlar böyle ciğeri beş para etmezleri takip etmeyelim ya izlemeyelim konserlerine gitmeyelim bakalım nasıl ekrana gelecekler nasıl para kazanacaklar hadi hepimiz bir olalım şu pisliklere prim vermeyelim..Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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yeşim salkım yiğit kadındır kendini medyaya reklam yapsaydı farklı yerlerde olurdu ama yapmadı. . . helal olsunCevap Yaz 1 7 Yayından Kaldır