Yeşim Salkım kimdir? Yeşim Salkım hayatı ve biyografisi! Yeşim Salkım kaç yaşında, nereli?
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Yeşim Salkım kimdir? Yeşim Salkım hayatı ve biyografisi! Yeşim Salkım kaç yaşında, nereli?

Yeşim Salkım kimdir? Yeşim Salkım hayatı ve biyografisi! Yeşim Salkım kaç yaşında, nereli?
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Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Yeşim Salkım, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Yeşim Salkım hakkında merak edilenler. Yeşim Salkım hayatı ve biyografisi. Yeşim Salkım kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Yeşim Salkım merak konusu oldu. İşte Yeşim Salkım hakkında merak edilen Yeşim Salkım kimdir, Yeşim Salkım hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları… Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

YEŞİM SALKIM KİMDİR?

Doğum tarihi: 12 Nisan 1968

Kaç yaşında: 53yaşında Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Nereli:İstanbul

Müzisyen Dursun Salkım'ın kızı olan Yeşim Salkım Ankara'da doğdu, Kavaklıdere'de büyüdü. Saint Benoît Fransız Lisesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Klasik Türk Sanat Müziği Bölümü'nde öğrenim gördü. İlk albümünü 31 Mart 1994'te çıkaran Salkım, "Son Sigara", "Ben Yoldan Gönüllü Çıktım" ve "Hiç Keyfim Yok" adlı parçalarıyla tanındı. 1995 yılında çıkardığı "Ferman" albümü, Deli Mavi, bir Ajda Pekkan cover'ı olan Yeniden Başlasın ve Günlerim Soluyor gibi şarkılarla kariyerini sürdürdü. 1996 yılında kamera karşısına geçerek oyunculuğa başladı. İlk oynadığı film, Eşkıya'da başrol karakteri Emel'i canlandırdı. İlk evliliğini 1989'da Mustafa İmre ile yaptı. 1990'da kızı Gizem doğdu. Bir dönem Uzan Ailesi'nden Hakan Uzan'la olan evliliğiyle gündeme geldi. İlker İnanoğlu ile kısa süreli bir evlilik yaptı. 1997'de Yeşil Müzik isimli plak şirketini kurdu. Hilal Cebeci, Cenk Eren, Lerzan Mutlu, Tarık gibi ünlüleri müzik piyasasına kazandırdı. Hakan Eratik'le evliliğinden 9 Nisan 2011'de kızları Ada dünyaya geldi. "Şarkıcı" filmiyle 2001 yılında Altın Portakal En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı. Babası Dursun Salkım 5 Eylül 2021 tarihinde COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetmiştir.

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Yeşim Salkım kimdir? Yeşim Salkım hayatı ve biyografisi! Yeşim Salkım kaç yaşında, nereli? - Haberler
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