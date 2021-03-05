Yeşim Salkım'dan 'Sisi' hakkında suç duyurusu
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Yeşim Salkım'dan 'Sisi' hakkında suç duyurusu

05.03.2021 17:53 | Son Güncelleme: 05.03.2021 18:06
Yeşim Salkım'dan 'Sisi' hakkında suç duyurusu

Şarkıcı Yeşim Salkım, 'Sisi' lakaplı Seyhan Soylu'nun kendisine sosyal medyadan hakaret ettiği iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Şarkıcı Yeşim Salkım, 'Sisi' lakaplı Seyhan Soylu'nun kendisine sosyal medyadan hakaret ettiği iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Şarkıcı Yeşim Salkım, 'Sisi' lakaplı Seyhan Soylu'nun sosyal medyadan kendisine hakaret ettiği iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Savcılığa 9 Şubat tarihinde sunulan suç duyurusu dilekçesinde, 'Sisi' hakkında Salkım'a hakaret ettiği gerekçesiyle tedbir kararı verildiği ancak kendisinin bu kararın ardından da yüzlerce paylaşımda bulunduğu anlatıldı. Şüphelinin hakaret eylemlerinin, Salkım'ın tedbir talebinden sonra aralarında doğan husumetten kaynaklı olduğunun belirtildiği dilekçede, İstanbul 1. Aile Mahkemesi'nin şüphelinin üzeri kapalı hakaretlerinin Salkım'a yönelik olduğunu tespit ettiği ve tedbir kararının ihlali nedeniyle zorlama hapsi uygulanmasına karar verdiği hatırlatıldı.

'Sisi'nin paylaşımlarına yer verilen dilekçede, paylaşımlarda Salkım'ın şarkılarından bahsedildiği, eski eşi Hakan Uzan'ın ve ailesinin uluslararası hukuk önünde yaşadığı problemlere atıfta bulunulduğu ifade edildi. Dilekçede, şüphelinin üstü kapalı paylaşımlarındaki hakaretlerin tamamının Yeşim Salkım'a yönelik olduğunun sabit olduğu belirtildi.

Savcılığa sanılan dilekçede, şüphelinin zincirleme şekilde 'hakaret' suçundan hapisle cezalandırılması talep edildi.

.(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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