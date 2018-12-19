Yeşim Salkım, 2. Sayfa Programının Sunucularına Ateş Püskürdü: Küçük Sahtekar İkili

Şarkıcı Yeşim Salkım, geçtiğimiz gün programlarına konuk olduğu Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Salt'a sosyal medya hesabından "Küçük sahtekarlar" diyerek tepki gösterdi. Salkım'ın paylaşımını kısa sürede silmesi de dikkat çekti.

NEDENİ BİLİNMEYEN ŞEKİLDE ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Dobralığıyla tanınan Yeşim Salkım, geçtiğimiz gün programlarına katıldığı ve aralarında sorun olmadığı gözlenen Vatan Gazetesi Magazin Müdürü Gülşen Yüksel Salt ile Posta Gazetesi Magazin Müdürü Müge Dağıstanlı'ya nedeni bilinmeyen bir şekilde ateş püskürdü.

"KÜÇÜK SAHTEKAR İKİLİ"

Instagram hesabından hikaye paylaşan Yeşim Salkım, "Siz ne büyük satılıkmışsınız sizi bir gün bile geri çevirmedim hiç kırmadım. Dilerim bir gün yine bir yerlerde karşılaşırız bu dünyada küçük sahtekar ikili 2. Sayfa" dedi.

Salkım'ın paylaşımını kısa süre içerisinde silmesi de dikkatlerden kaçmadı.