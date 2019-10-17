Yeşim Pekmez'in Gerger ziyareti

17.10.2019 15:42

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez, Gerger ilçesine giderek burada bir dizi ziyaret ve temaslarda bulundu.



Yeşim Pekmez, Gerger ilçesi ziyaretinde 1995 yılında Bingöl'ün Kiğılı ilçesinde şehit olan Piyade Er Mehmet Şah Bahçe ile 1999 yılında Ağrı Doğubayazıt'a şehit düşen Piyade Er Halit Memiş'in ailesini Gerger'e bağlı Gönen Köyünde ziyaret etti.



Ziyarette şehit aileleri ile sohbet ederek, yakın ilgi gösteren Yeşim Pekmez, "Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin birlik ve beraberliği için canlarını hiç çekinmeden feda eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Devlet ve millet olarak şehitlerimizin emaneti olan değerli ailelerine sahip çıkmak onların acılarını, üzüntülerini ve sorunlarını paylaşmak bizlerin üzerine düşen milli bir görev, görevin ötesinde de bir vefa borcudur. Aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri bizlere emanettir. Kapımızda gönlümüzde her zaman şehit ailelerimize açıktır" dedi.



Şehit aileleri ise, ziyaretten duyduklarını memnuniyeti dile getirerek, Vali Aykut Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez'e gösterdiği yakın ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti.



Yeşim Pekmez ayrıca Gerger Halk Eğitim Merkezi bünyesinde bayanlara yönelik açılan meslek edindirme kurslarını ziyaret etti.



Gerger Halk Eğitim Merkezi tarafından kadınların tasarım yeteneklerini geliştirmelerine yönelik açılan dikiş nakış, yöresel el sanatları ve ahşap yakma kurslarını tek tek gezen Yeşim Pekmez, kursiyerlerle ve kurs öğretmenleriyle sohbet ederek yapılan ürünleri bizzat inceleyip, faaliyet ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Yeşim Pekmez, ziyaret programı kapsamında ayrıca okula gidemeyen ve okuma yazma bilmeyen vatandaşlar için ilçe halk eğitim merkezinde ücretsiz olarak açılan okuma-yazma kurslarını ziyaret etti.



Gerger Halk Eğitim Merkezi ziyaretinin ardından Gerger Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret eden Yeşim Pekmez, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.



Gerger ilçe merkezindeki temaslarının ardından Çifthisar Köyüne geçen Pekmez, Gerger Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan halı dokuma ve dikiş nakış atölyesini ziyaret ederek, burada üretilen eserleri yakından inceledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA