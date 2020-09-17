Yeşim Meltem Şişli kimdir? Yeşim Meltem Şişli'nin mesleği nedir? Yeşim Meltem Şişli nerelerde çalıştı?
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Yeşim Meltem Şişli kimdir? Yeşim Meltem Şişli'nin mesleği nedir? Yeşim Meltem Şişli nerelerde çalıştı?

İSMEK'te çalışan kadınlara yönelik söylediği iddia edilen sözlerle gündeme gelen Yeşim Meltem Şişli kimdir? Yeşim Meltem Şişli'nin mesleği nedir? Yeşim Meltem Şişli nerelerde çalıştı?

Yeşim Meltem Şişli kimdir? Yeşim Meltem Şişli'nin mesleği nedir? Yeşim Meltem Şişli nerelerde çalıştı?
17.09.2020 09:58 | Son Güncelleme: 17.09.2020 10:03

İSMEK'te çalışan kadınlara yönelik söylediği iddia edilen sözlerle gündeme gelen Yeşim Meltem Şişli kimdir? Yeşim Meltem Şişli'nin mesleği nedir? Yeşim Meltem Şişli nerelerde çalıştı? Yeşim Meltem Şişli hakkında merak edilenler.

YEŞİM MELTEM ŞİŞLİ KİMDİR?

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi mezunu olan Yeşim Meltem Şişli, kamu ve özel sektörde birden fazla şirkette çalışmıştır. Elektrik piyasası kuruluş çalışmalarında etkin rol almış olup bu yapılanmalarda alt yapı mimari tasarımlarının dizaynı ve geliştirilmesi ile satın alma süreçlerini etkin bir şekilde yönetti.

1984'ten bu yana büyükşehir belediyesinde en üst düzey kadın yönetici olan ve ilk kadın İBB Genel Sekreter Yardımcısı olan isim, İSMEK'te çalışan kadınlar hakkında söylediği iddia edilen sözleriyle gündeme gelmiştir.

Yeşim Meltem Şişli kimdir? Yeşim Meltem Şişli'nin mesleği nedir? Yeşim Meltem Şişli nerelerde çalıştı?

YEŞİM MELTEM ŞİŞLİ'NİN MESLEĞİ NEDİR? YEŞİM MELTEM ŞİŞLİ NERELERDE ÇALIŞTI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Genel Sekreter Yardımcılığı görevinde bulunan Yeşim Meltem Şişli, 27 yıl boyunca enerji sektöründe görev almıştır. 33 yıldır profesyonel iş hayatı içerisinde yer almaktadır.

Türkiye'nin önde gelen elektrik üretim ve dağıtım şirketlerinde üst düzey yönetici olarak görev yapan isim, 2007 yılında Türkiye Elektrik İletim A.Ş'den emekli olmuştur.

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