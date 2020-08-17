HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Yeşim, maskelerinin kalitesini TSE belgesi ile perçinledi

EN 14683 Uluslararası Cerrahi Medikal Test Standardı, CE belgesi, ECOTEKS sertifikası ve anti virüs test raporuna uygun olarak organik pamuk ve mikroflaman polyester kullanarak örme kumaştan anti viral ve anti bakteriyel kumaş maske projesini hayata geçiren Yeşim, son olarak almaya hak...

Yeşim, maskelerinin kalitesini TSE belgesi ile perçinledi
17.08.2020 11:52 | Son Güncelleme: 17.08.2020 11:55

EN 14683 Uluslararası Cerrahi Medikal Test Standardı, CE belgesi, ECOTEKS sertifikası ve anti virüs test raporuna uygun olarak organik pamuk ve mikroflaman polyester kullanarak örme kumaştan anti viral ve anti bakteriyel kumaş maske projesini hayata geçiren Yeşim, son olarak almaya hak kazandığı TSE K 599/11.05.2020 Kalite Uygunluk Belgesi ile ürünlerinin kalitesini perçinlemiş oldu.

Ar-Ge merkezinin çalışmalarıyla geliştirilen sıkı, esnek yapılı ve yüz formuna uyumlu YSMGUARD markalı maskelerin pazarlama çalışmalarını tamamlayarak Türkiye'nin önde gelen perakende markaları aracılığı ile pazara sunan Yeşim, başarılarına bir yenisini daha ekleyerek maskelerin kalitesine yönelik TSE K 599/11.05.2020 Kriterlere Uygunluk Belgesi'ni almaya hak kazandı. Virüse karşı yüzde 99,94'e kadar etkili olan ve biyoteknolojiyle ilgili ürünlerde 25 yıllık deneyimi olan HealthGuard firması iş birliği ile geliştirilen maskelerin TSE tarafından da tasdiklenen kalite belgesinin geçerliliği, "Tekstilden mamul tekrar kullanılabilir - tıbbi olmayan koruyucu yüz maskeleri" kapsamında bir yıl olacak.

Geçtiğimiz aylarda Türk Standartları Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen denetimlerden başarıyla geçerek Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi'ni almaya da hak kazanan Yeşim, koruyucu tekstillere yönelik maske üretimi özelinde yürüttüğü çalışmalarla önemli katma değer sağladı. 2020 yılı itibarı ile özellikle sürdürülebilirlik ve akıllı tekstil konularına odaklanan Yeşim; Ar-Ge merkezi, laboratuvar birimi ve kalite sistem ekibinin çalışmaları sonucu TSE K 599/11.05.2020 Kalite Uygunluk Belgesi'ni almanın haklı gurunu yaşadı. Baskı tasarım projelerine ve kumaş tasarım uygulamalarına da devam eden merkez; teknik ve akıllı tekstil alanına yoğunlaşmış olarak çalışmalarını sürdürecek.

Bez maskelerin kullanımına yönelik dünyada ilk üretim standartlarını yayınlayan Fransa ve İspanya'nın ardından Türkiye de normalleşme sürecinde günlük maske ihtiyacının karşılanması adına önemli bir adım atarak Türk Standartları Enstitüsü (TSE) yıkanabilir bez maske standartlarını yayımlamıştı. Dünyada bu alanda standartları oluşturan üçüncü ülke olan Türkiye; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Türk Standartları Enstitüsü, TÜBİTAK ve üretici iş birliği ile virüse karşı korumada kullanılan hijyenik bez maskelerin sahip olması gereken özellikleri belirlemişti. Yeşim de tüm bu standartlar dahilinde maske üretimine yönelmiş ve geçtiğimiz mart - nisan döneminde süreci başlatmıştı. Ar-Ge merkezinin çalışmalarının ardından üretimi ve sertifikasyon süreçleri tamamlanan maskeler, geçtiğimiz haziran ayından bu yana Özdilek aracılığı ile tüketicilere ulaştırılıyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hindistan'da 13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edildi, gözleri oyulup dili kesildi! Halk ayaklandı Dünya
Hindistan'da 13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edildi, gözleri oyulup dili kesildi! Halk ayaklandı
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 464,7 liradan işlem görüyor Ekonomi
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 464,7 liradan işlem görüyor
Türk bilim insanları, koronavirüsün vücuda korkunç bir etkisini daha ortaya çıkardı Sağlık
Türk bilim insanları, koronavirüsün vücuda korkunç bir etkisini daha ortaya çıkardı
Erdoğan'ın açıkladığı paketin Meclis'ten geçmesiyle 8 milyon gence iş kapısı doğacak Ekonomi
Erdoğan'ın açıkladığı paketin Meclis'ten geçmesiyle 8 milyon gence iş kapısı doğacak
Komşusundan, 2 çocuk annesi evli kadına ahlaksız teklif! Ölüm korkusuyla yaşıyorlar Güncel
Komşusundan, 2 çocuk annesi evli kadına ahlaksız teklif! Ölüm korkusuyla yaşıyorlar
Davet edildiği düğüne yetişemeyen belediye başkanı, yolda konvoyun önünü kesip takısını taktı Politika
Davet edildiği düğüne yetişemeyen belediye başkanı, yolda konvoyun önünü kesip takısını taktı
Parktaki kadına cinsel organını gösterdi! Olayı duyan koca, meydan dayağı attı
Parktaki kadına cinsel organını gösterdi! Olayı duyan koca, meydan dayağı attı
Son dakika: Merkezi yönetim bütçe dengesi temmuzda 29,7 milyar lira açık verdi
Son dakika: Merkezi yönetim bütçe dengesi temmuzda 29,7 milyar lira açık verdi
Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı
Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı
Son Dakika: İlk ve ortaöğretim çağındaki başarılı sporcular özel okullarda ücretsiz okuyacak
Son Dakika: İlk ve ortaöğretim çağındaki başarılı sporcular özel okullarda ücretsiz okuyacak
Son Dakika: İkinci el cep telefonu ve tablet satışına düzenleme: En az 12 ay garanti verilecek
Son Dakika: İkinci el cep telefonu ve tablet satışına düzenleme: En az 12 ay garanti verilecek
Tam 21 yıl önce bugün! 17 Ağustos depreminden tüyler ürperten görüntü
Tam 21 yıl önce bugün! 17 Ağustos depreminden tüyler ürperten görüntü
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji saat verip uyardı
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji saat verip uyardı
Yere düşen parayı önce ayağıyla gizledi sonra cebine attı
Yere düşen parayı önce ayağıyla gizledi sonra cebine attı
Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la evliliğine yorum yapan takipçisine sert çıktı
Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la evliliğine yorum yapan takipçisine sert çıktı
Cezaevi firarisi, sınırı geçerken donarak öldü
Cezaevi firarisi, sınırı geçerken donarak öldü
Yeni Zelanda'da 58 yeni vaka görüldü, seçimler bir ay ertelendi
Yeni Zelanda'da 58 yeni vaka görüldü, seçimler bir ay ertelendi
TikTok'da Ceylan akımı! Bir Sivaslı Uğruna şarkısına binlerce klip çekildi
TikTok'da Ceylan akımı! Bir Sivaslı Uğruna şarkısına binlerce klip çekildi
Omar Elabdellaoui, Türkiye - Yunanistan arasındaki uçuş yasağı nedeniyle özel uçakla İstanbul'a geldi
Omar Elabdellaoui, Türkiye - Yunanistan arasındaki uçuş yasağı nedeniyle özel uçakla İstanbul'a geldi
Hortumla bağladığı köpeğe tecavüz eden yaşlı adam serbest kaldı
Hortumla bağladığı köpeğe tecavüz eden yaşlı adam serbest kaldı
Son Dakika: Temmuzda %124,3 artarak 229 bin 357 olan konut satışları tarihi rekor kırdı
Son Dakika: Temmuzda %124,3 artarak 229 bin 357 olan konut satışları tarihi rekor kırdı
Atalanta Abdülkadir Ömür'ü istiyor, Trabzonspor 25 milyon euro talep ediyor
Atalanta Abdülkadir Ömür'ü istiyor, Trabzonspor 25 milyon euro talep ediyor
Galatasaray, Mehmet Ekici'ye maç başı 120 bin TL teklif edecek
Galatasaray, Mehmet Ekici'ye maç başı 120 bin TL teklif edecek
Acun Ilıcalı ayak tenisi oynadı, Demet Akbağ yorumladı
Acun Ilıcalı ayak tenisi oynadı, Demet Akbağ yorumladı
İmamoğlu'na Biden'ın skandal Erdoğan sözleri soruldu, tepkisi çok sert oldu
İmamoğlu'na Biden'ın skandal Erdoğan sözleri soruldu, tepkisi çok sert oldu
İzzet Yıldızhan yardımsever Diyarbakırlı çocuklar için harekete geçti
İzzet Yıldızhan yardımsever Diyarbakırlı çocuklar için harekete geçti
Zorlu seçim turları bitti! MasterChef Türkiye'nin ana kadro yarışmacıları belli oldu
Zorlu seçim turları bitti! MasterChef Türkiye'nin ana kadro yarışmacıları belli oldu
Dortmund, hazırlık maçında Austria Wien'i 11-2 yendi
Dortmund, hazırlık maçında Austria Wien'i 11-2 yendi
Serdar Ortaç, bir küs bir barışık olduğu sevgilisine övgü yağdırdı
Serdar Ortaç, bir küs bir barışık olduğu sevgilisine övgü yağdırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Bektaş Veli Angela Merkel Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Hümeyra Aamir Khan Demet Akalın
Spor Caner Erkin Gökhan Gönül Süleyman Seba Nihat Özdemir Robert Prosinecki
Daha Fazla Ateş Adana Çocuk Ağustos
Şu an buradasınız: Yeşim, maskelerinin kalitesini TSE belgesi ile perçinledi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.8.2020 11:56:46. #1.14#
title