Yeşilyurtspor, Ağrı deplasmanı için hazır

Malatya Yeşilyurtspor, deplasmanda karşılaştığı Ağrı maçı öncesinde son hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Nesine 3.Lig. 2.Grup maç programı belli oldu. Buna göre Nesine 3. Lig 2. Grupta bulunan Malatya Yeşilyurtspor, 12 Nisan Pazar günü Cinegold Ağrı 1970 SK ile karşılaşacak.

Ağrı maçının son antrenmanını Yeşiltepe 2 Nolu sahada bugün tamamlayan turuncu-yeşilli ekip yarın yola çıkacak.

Vali Lütfi Yiğenoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. - MALATYA

