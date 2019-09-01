01.09.2019 15:36

Yeşilyurt Belediyesince "Yeşilyurt Yürüsün" etkinliği yapıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çilesiz Mahallesi'ndeki Engelsiz Park'da düzenlenen yürüyüşte konuşan Belediye Başkanı Mehmet Çınar, sağlıklı nesiller için sporun önemli olduğunu belirtti.

Sağlıklı yaşam yürüyüşlerini yaygınlaştıracaklarını ifade eden Çınar, şunları kaydetti:

"İlçemizin farklı bölgelerinde hizmete sunduğumuz parklarımız ve sosyal yaşam alanlarımız sportif aktivitelerin merkezi konumuna geldi. İlçemiz bütün alanlarda olduğu gibi sportif hizmetlerde de marka konuma ulaşmıştı. Hemşehrilerimizi daha fazla sporla buluşturmak adına 'Gelin birlikte yürüyelim' sloganı altında 'Yeşilyurt Yürüsün' projemizi bugün itibarıyla başlattık."

Yürüyüşe, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, Yeşilyurt Belediyespor Kulüp Başkanı Orhan Barman ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA