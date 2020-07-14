Yeşilyurt'un yöresel lezzetleri tanıtılacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yeşilyurt'un yöresel lezzetleri tanıtılacak

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yöresel lezzetlerinin tanıtımı ve satışını planlı bir faaliyet akışıyla geniş kesimlere ulaştırmanın yanı sıra kadınların girişimcilik kabiliyetlerinin arttırılması ve ekonomide bir aktör olarak yer almalarının sağlamak amacıyla kurulan Yeşilyurt Kadın Girişimi...

Yeşilyurt'un yöresel lezzetleri tanıtılacak
14.07.2020 17:17 | Son Güncelleme: 14.07.2020 17:20

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yöresel lezzetlerinin tanıtımı ve satışını planlı bir faaliyet akışıyla geniş kesimlere ulaştırmanın yanı sıra kadınların girişimcilik kabiliyetlerinin arttırılması ve ekonomide bir aktör olarak yer almalarının sağlamak amacıyla kurulan Yeşilyurt Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi, kurutmalıklar, salçalar, tatlılar ve yemekleri restorasyonu devam eden Tarihi konaklarda yerli ve yabancı turistlerin beğenisine sunacak.

Yeşilyurt Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi Fahri Başkanı Semra Çınar, Yeşilyurt'un doğal ortamlarında yetişen sebze ve meyvelerden yapılan kurutmalıklar, salçalar, tatlılar ve yemeklerin gastronomi dünyasında hak ettiği konuma ulaştırmak amacıyla faaliyetlerine hız verdiklerini ifade ederek, "Binlerce yıllık köklü bir geçmişe sahip olan kentimizin sosyal, kültürel ve tarihsel zenginliklerini tanıtmak, kadın istihdamını desteklemek ve yöresel yemek, salça, kurutmalık ile tatlılarımızı iç ve dış turizmde hak ettiği konuma ulaşmasını sağlamayı hedefliyoruz. Bu kapsamda başlattığımız çalışmalar çerçevesinde Yeşilyurt Belediyemiz tarafından restorasyonu yapılan Tarihi Konaklarımızdan ikisini yöresel yemeklerimizin üretim, tanıtım ve satış noktası olarak değerlendireceğiz. Kadınlarımızın sosyo-ekonomik hayata dahil etmek ve sosyal açıdan güçlendirmeyi de ön plana koyarak, kadınlarımızın hünerli ellerinden çıkacak olan kurutmalıklarımızı, salçalarımızı, tatlı ve yemeklerimizi hijyenik ortamlarda paketleyerek Tarihi Konaklarımızda ki nezih alanlarda satışını yaparak, bölgemizin tanıtımına güçlü bir destek vermiş olacağız. Kooperatifimiz çatısı altında ilerleyen süreçlerde bölgemize özgü olan tescillenen kiraz yaprağı sarmamız başta olmak üzere diğer yemek çeşitlerimiz ve çorbalarımız da menülerimizde ki yerini alacaktır. Kadim Çırmıhtımızın ve diğer yaşam alanlarımızın zenginliklerini kadınlarımızın gayretli ve özverili çalışmalarıyla daha fazla tanınmasını sağlayacağız. Bizlerde bu konuda kadınlarımızın üretkenliğini ön plana çıkarılması ve hem topluma hem de ekonomik hayata daha fazla katkı sağlamaları için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi.

"Kentimizin ve ilçemizin tanıtımı için samimiyetle yola çıktık"

Yeşilyurt Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi Genel Koordinatörü Esin Tanrıverdi ise "Kültürel hazinelerimizi, tarihi varlıklarımızı ve yöresel ürünlerimizin tanıtımına yeni katkılar sağlamanın yanı sıra kadınlarımızın etkin rol oynadığı alternatif kalkınma modeli geliştirmek maksadıyla çalışmalarımıza hız verdik. Kadınların sosyal hayatta daha fazla yer alması adına ciddi destekler sağlayan Cumhurbaşkanımız, AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yönde belirlediği hizmet rotasına kurulan kooperatifimizle katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bizler ülkemizin ve kentimizin her yönden tanıtımı ve kalkınması için samimiyet ve gayretle yola çıktık. Cenab-ı Allah'ın yardımı, hem bizlerin hem de yaptığı her işi başarıyla sonuçlandıran kadınlarımızın çabalarıyla hedeflediğimiz noktaya el birliği ile ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

"Zengin yemek kültürümüzü doğru ve planlı hizmetlerle ön plana çıkaracağız"

Yeşilyurt Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi çatısı altında bölgeye özgü her türlü ürünün doğru ve kalıcı hizmetlerle ön plana çıkarmaya gayret edeceklerini ifade eden Kooperatif Başkanı Halime Çakar, " Fahri Başkanlığını Yeşilyurt Belediye Başkanımızın saygıdeğer eşi Semra Çınar'ın yaptığı, Genel Koordinatörlüğünü ise AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanımız Esin Tanrıverdi'nin üstlendiği kooperatifimiz, güzel bir hizmet seferberliğini hedef almıştır. Kooperatifimizin hem kuruluş döneminde hem de desteklenmesinde katkılarını asla esirgemeyen Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar'ın talimatıyla restorasyonu devam eden Tarihi Konaklarımızdan bir tanesini üretim diğerini ise satış ve tanıtım mekanı olarak değerlendireceğiz. Çalışkan ve özverili kadınlarımızın bin bir emek ve alın teri dökerek hijyenik ortamlarda hazırladıkları doğal, taze ve sağlıklı ürünlerimizi, geleneksel mimari desenlerin hakim olduğu satış noktamızda ziyaretçilerimizin beğenisine sunacağız. Yeşilyurt'umuz yöresel lezzetler anlamında çok zengin bir kültüre sahiptir. Tadına doyulmaz yemeklerimizi ve diğer ürünlerimizi daha geniş kesimlere ulaştırmak amacıyla başlattığımız faaliyetler kapsamında öncelikle temiz ve hijyenik ortamlarda hazırlayıp paketlediğimiz beyaz kiraz reçeli, kiraz reçeli, tut pekmezi, vişne reçeli,kayısı reçeli, incir reçeli, şeftali reçeli, karadut pekmezi, doğal yollarla kurutulmuş sebzeler, biber ve patlıcan kurusu, kurutulmuş şifalı ot çeşitleri, kurutulmuş meyveler, kiraz sapı ve çekirdeği, ev yapımı erişte çeşitleri, ev yapımı tarhana çeşitleri, sirke çeşitleri ve ev yapımı salçalarımızı satışa uygun hale getirdik. İlerleyen süre zarfı içerisinde de Osmanlı saray mutfağında yerini alan, padişah yemeği olarak ta hem sofralarda hem de hafızalarda yer edinen ünlü kiraz yaprağı sarmamız başta olmak üzere içli köfte, analı-kızlı köfte ve mantı gibi yemeklerimizde özel paketlerde dondurulmuş olarak raflardaki yerini alacaktır. Sofralarımızın vazgeçilmez tatlarından olan üzüm yaprağı sarması, kuru dolma, çorba, pilav, salatalar, kömbe ve ev baklavası başta olmak üzere damaklara hitap eden birbirinden özel yemeklerimizi inşallah ziyaretçilerimizin beğenisine sunacağız. Bununla birlikte yemeklerimizden sipariş etmek isteyenlere diyet olarak hazırlanmış ürünlerimizde gönderebileceğiz. Misafirlerimizin satış noktasında temin edecekleri yöresel yemek ve diğer lezzetlerimizle sofralarına farklı bir renklilik kazandırmış olacaklar. Bu ve benzeri diğer çalışmalarımızla sofralarımızda ki doğal ve organik ürünlerin sayısını artırmış olacağız" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Temizlik işçisi, yol kenarında poşetin içinde cansız beden parçaları buldu 3. Sayfa
Temizlik işçisi, yol kenarında poşetin içinde cansız beden parçaları buldu
Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıktı Dünya
Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıktı
Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış Güncel
Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü 3. Sayfa
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 3. Sayfa
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
Koronavirüs salgınında kışın yaşanacak ikinci dalga ilkinden daha büyük olabilir Dünya
Koronavirüs salgınında kışın yaşanacak ikinci dalga ilkinden daha büyük olabilir
Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
Koronavirüs vaka sayısının en çok arttığı illerden olan Diyarbakır'da tepki çeken fotoğraf
Koronavirüs vaka sayısının en çok arttığı illerden olan Diyarbakır'da tepki çeken fotoğraf
Bakan Varank'tan Erdoğan'ın ameliyat olduğu günler için yıllar sonra gelen itiraf: 3-4 gün belimde silahla dolaştım
Bakan Varank'tan Erdoğan'ın ameliyat olduğu günler için yıllar sonra gelen itiraf: 3-4 gün belimde silahla dolaştım
Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Barda işe başlayan kadın kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
Barda işe başlayan kadın kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
Son Dakika: Tire'deki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan araç kaza yaptı: 2 şehit, 2 yaralı
Son Dakika: Tire'deki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan araç kaza yaptı: 2 şehit, 2 yaralı
Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü
Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü
'Toprağa gömülmek istemiyorum' diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim
"Toprağa gömülmek istemiyorum" diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim
Vatandaşa 'Terbiyesizlik yapma lan' diyen kaymakama ödül gibi ceza
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan" diyen kaymakama ödül gibi ceza
Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor
Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor
Erdoğan, 'Ayasofya açıldı, erken seçim var' tartışmalarına noktayı koydu
Erdoğan, "Ayasofya açıldı, erken seçim var" tartışmalarına noktayı koydu
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı: Burdur'da 23 askerde koronavirüs tespit edildi
Milli Savunma Bakanlığı: Burdur'da 23 askerde koronavirüs tespit edildi
Polis, maske takmayan yaşlı adamı sokak ortasında evire çevire dövdü
Polis, maske takmayan yaşlı adamı sokak ortasında evire çevire dövdü
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
5 sivil vatandaşı şehit eden terörist, operasyonla etkisiz hale getirildi
5 sivil vatandaşı şehit eden terörist, operasyonla etkisiz hale getirildi
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak
Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi
Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi
Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'un bebekleri dünyaya geldi
Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'un bebekleri dünyaya geldi
Fit halinden eser kalmadı! Ünlü sunucu Onur Büyktopçu, aşırı kiloları ile şaşırtıyor
Fit halinden eser kalmadı! Ünlü sunucu Onur Büyktopçu, aşırı kiloları ile şaşırtıyor
Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi
Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi
Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi
Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi
Son dakika: Bursa'da otoyolda yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 16 yaralı
Son dakika: Bursa'da otoyolda yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 16 yaralı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Hulusi Akar Murat Kurum Bülent Turan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Reynmen Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Tamer Tuna Cüneyt Çakır Gökhan Gönül Ali Palabıyık Emre Belözoğlu
Daha Fazla Sel Rize Çayeli Ayasofya
Şu an buradasınız: Yeşilyurt'un yöresel lezzetleri tanıtılacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.7.2020 17:21:32. #1.14#
title