Yeşilyurt'un ünlü yemekleri Kiraz Festivalinde beğeniye sunuldu

Yeşilyurt 25. Kültür, Kiraz ve Spor Festivali etkinlikleri arasında yer alan'Yöresel Yemek İkramı' programına katılan davetlilere Yeşilyurt'un ünlü etli ve sulu yemeklerinin yanı sıra dalbastı kirazı ikram edildi.

Yeşilyurt'a özgü yemekler hakkında davetlilere bilgiler veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar,"Yeşilyurt'umuzun eşsiz lezzetlerini festivalimiz vesilesiyle bir kez daha tüm misafirlerimize ikram etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İlçemize özgü çok fazla etli ve sulu yemeklerimiz bulunmaktadır ancak bugün en meşhur olan yemeklerimizi tanıtıyoruz. Kirazlı yaprağı sarmamız başta olmak üzere ayranlı köftemiz, patlıcanlı köftemiz, fırın dolmamız, yaprak sarması, analı-kızlı, içli- köfte, kavurmalı köfte ve birçok yöresel yemeklerimizin hepsi birbirinden lezzetli ve güzeldir. Özellikle bir tek yöremizin hünerli ellerinde yapılan kiraz yaprağı sarmamıza ayrı bir önem veriyoruz, bu yemeğimizi tescil ettirmek için başvurumuzu yaptık. Yöresel yemeklerimizin daha fazla kesime ulaştırmak için elimizden gelen gayreti göstermekteyiz. Bu tanıtımı daha güçlü zeminde yapmak için'Lezzet Vadisi' projemizi başlattık, yöresel yemeklerin satışlarının yapıldığı mekanlarla ilgili çalışmalarımız sürmektedir. Güne 44 çeşit kahvaltılıkla dört dörtlük şehirde başlama adı altında bir proje üzerinde çalışıyoruz. Çırmıktı'da restorasyonu devam eden tescilli tarihi konaklarımızda yurt içi ve yurt dışından gelen misafirlerimize yöresel yemeklerimize ulaşma imkanı sunacağız. İnşallah en kısa sürede bu tarihi evlerimizi hizmete sunacağız. Son dönemlerde revaçta olan gastronomi sektöründen en iyi şekilde faydalanarak bölgemize daha fazla yerli ve yabancı turist çekmeyi hedefliyoruz. Bu tür yatırımlarımız, projelerimiz ve festivalimiz sayesinde bizler gastronomi alanında da iddialıyız, bugün burada tanıttığımız yöresel yemeklerimizle bunu açık bir şekilde ortaya koyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt'un her alanda büyüyüp geliştiğini söyleyen AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise,"Büyüyen Yeşilyurt'umuzun tanıtımı noktasında yaptıkları hizmetlerden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanımız Mehmet Çınar'ın şahsında ekibini kutluyorum. Şu anda tanıtımı yapılan yemekleri çok büyük emek ve gayretle yapan ablalarıma, bacılarımıza çok teşekkür ediyorum. Malatya ve Yeşilyurt mutfağı gerçekten vejeteryan mutfağının en temel öğelerini içinde barındırmaktadır. Malatya ve Yeşilyurt'u gurme merkezi yapma noktasında tanıtım hizmetlerine daha fazla ağırlık vermeliyiz. Yeşilyurt Belediye Başkanımızın bu dönem ki vaatleri arasında Yeşilyurt'u lezzet vadisi haline getirme projesi var, bizde sonuna kadar destekliyoruz. Bu önemli proje için gerekli çalışmalar başlatıldı.İnşallah çok kısa zamanda bugün tanıtımı yapılan yöresel yemeklerimizin bir çoğunu lezzet vadisi projesi adı altında yerli ve yabancı misafirlerimize ulaştırmış olacağız.Yemeklerimizi ülke gündemine yerleştirdiğimiz zaman bu yemekleri yapan bayan kardeşlerimizi de ev ekonomisine katkı sağlayacak düzeye getirmiş olacağız" şeklinde konuştu.

Yakınca mahallesindeki Muhsin Yazıcıoğlu Parkında düzenlenen programa, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İstanbul Yeşilyurtlular Dernek Başkanı Zeki Akıncı, ESOB Başkanı Şevket Keskin, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, MHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya, Yeşilyurt Belediyespor Kulüp Başkanı Orhan Barman, kurum ve kuruluş temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda davetli katıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA