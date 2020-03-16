Yeşilyurt'un her noktasında hijyen ve dezenfektan çalışmaları yoğunlaştı Yeşilyurt'un farklı noktalarında gerçekleşen hijyen ve dezenfektan çalışmalarını yerinde incelerken, fırın, lokanta ve manavlarda gerçekleşen temizlik ve hijyen kontrolüne yönelik denetleme çalışmalarına katıldı.

SOSYAL TESİSLER, MARKETLER VE LOKANTALARDA HİJYEN DENETİMİ

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar beraberinde Malatya Lokantacılar ve Turizmciler Dernek Başkanı Furkan Turmuş ve Zabıta İşler Müdürlüğü yetkilileriyle birlikte Yeşilyurt Belediyesi iştiraklerinden Yeşilyurt İnşaat İŞGEM Şirketi tarafından işletilen Sosyal Tesislerin yanı sıra ilçedeki fırın, manav ve lokantaların mutfaklarını, imalathanelerini, depolarını, dolap ve reyonlardaki ürünlerin fiyatlarını inceledi.

Yapılan denetimlerde ruhsat kontrolü, kullanılan gıdaların uygunluğu, iş yerleri ve üretim yapılan yerlerinin temizliği, mutfakta görev yapan personelin kıyafetlerine ve temizliğine bakıldı. Usule uygun olmayan ve eksikliği bulunan iş yerlerine gerekli uyarılar yapıldı.

İşyerleri sahiplerine dünyada hızla yayılan 'Koronavirüs' salgınından dolayı temizlik ve hijyen konusunda daha dikkatli olmaları noktasında uyarılarda bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, hijyen kurallarına uymayan işyerlerine yönelik gerekli cezaların verileceğini, toplum ve halk sağlığını tehdit eden durumlara karşı taviz vermeyeceklerini hatırlattı.

"HALKIMIZIN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİZİM ÖNCELİĞİMİZDİR"

Dünyayı tehdit eden 'Koronavirüs' salgınından minumum seviyede etkilenmek adına gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade eden Başkan Çınar, " Halkımızın sağlığı ve güvenliği bizim önceliğimizdir. Son günlerde ortaya çıkan Koron virüsten dolayı hijyen kurallarına biraz daha fazla dikkat edilmesi gerekiyor. Yeşilyurt Belediyesi olarak hijyen konusunda kendi tesislerimizde; ekiplerimiz daha hassas bir şekilde çalışmalarını sürdürürken, diğer taraftan da zabıta ekiplerimiz lokantalar, fırınlar ve gıda maddesi satan iş yerlerini aralıksız bir şekilde denetliyor. Vatandaşlarımızın sağlıklı ürünler tüketmesi için belirtilen kurallara uymayan işyerlerine yönelik asla taviz vermeyeceğiz ve gerekli adımları atacağız. Ayrıca Koronavirüs salgını riskinin gündeme gelmesiyle fahiş fiyat uygulamak isteyen işyerlerine engel olmak adına eczane, market ve diğer satış yerlerinde ki denetim çalışmalarını aralıksız sürdüreceğiz." dedi.

"YEŞİLYURT BELEDİYESİ HİZMET BELEDİYECİLİĞİNDE MARKADIR"

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar daha sonra AK Parti İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya ve Mahalle Muhtarlarıyla birlikte Yeşilyurt'un muhtelif bölgelerinde devam eden yıkama ve dezenfektan çalışmalarını yerinde inceledi.

Yeşilyurt Belediyesinin 'Hizmet Belediyecilik' alanında yaptığı çalışmaları takdirle karşıladıklarını söyleyen AK Parti İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, " 7/24 esasına dayalı olarak ilçemizin her noktasında yıkama, dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarını sürdüren Yeşilyurt Belediyesi hizmet belediyeciliğinde marka olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Günün her saatinde halkımıza temiz, sağlıklı ve güzel yaşam alanları sunmak adına temizlik başta olmak üzere diğer alanlarda kaliteli hizmetler sunan Yeşilyurt Belediyesine, Sayın Başkanımıza ve mesai arkadaşlarına teşekkür ediyorum." dedi.

"İLÇEMİZİN HER NOKTASINI PIRIL PIRIL HALE GETİRİYORUZ"

Yolların sabunlu sularla yıkanıp dezenfektan edildiğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Dünyayı tehdit eden ve çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine yol açan Koronavirüs salgınından dolayı rutin olarak yaptığımız temizlik ve ilaçlama çalışmalarımıza daha fazla ağırlık veriyoruz. Hizmet Binalarımızda, sosyal tesislerimizde, parklarımızda, pazar yerlerimizde, hastane giriş ve çıkışlarında, yollarımızda ve kaldırımlarda dezenfektan çalışmalarına aralıksız devam ediyoruz. Halkımızın yoğun olarak kullandığı tüm bölgeleri en ince ayrıntısına kadar temizliyoruz ve hijyen kurallarını yerine getiriyoruz. Koronavirüs salgınının daha fazla alana yayılmaması ve bertaraf edilmesi adına bütün imkânlarımızı seferber ettik. Ekiplerimiz temiz, sağlıklı ve güzel hayat koşulları için sahada 7/24 çalışıyorlar." diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar konuşmasından sonra temizlik personellerine tatlı ikram etti.

Mahalle Muhtarları da, virüs salgınına karşı gereken tedbirleri almak adına rutin olarak yapılan temizleme çalışmalarını daha fazla yoğunlaştıran Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sundular.

Kaynak: Bültenler