Yeşilyurt'un güzellikleri kadrajda ölümsüzleşti

Yeşilyurt'un kültürel ve doğal zenginliklerini farklı fotoğraf kareleriyle bir araya getirip ilçenin tanıtımını daha geniş kesimlere duyurmak amacıyla 25. Yeşilyurt Kiraz, Kültür ve Spor Festivali kapsamında düzenlenen 'Yeşilyurt Çiçek Açtı' ulusal fotoğraf sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Yeşilyurt'tan insan manzaraları, doğal güzellikleri, tarihi yapıtları, yerleşim alanları ve tarımsal ürünlerinin yer aldığı fotoğraf kareleri, Malatya Park AVM fuaye alanında açılan 'Yeşilyurt Çiçek Açtı' ulusal fotoğraf sergisinde yer aldı. Serginin açılış törenine katılan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, kültürel ve sanatsal hizmetlerle Yeşilyurt'un her mevsim var olan eşsiz güzelliklerini ön plana çıkarmaya ve dünyaya tanıtmaya devam ettiklerini söyledi.

'Yeşilyurt Çiçek Açtı' yarışmasına gönderilen her fotoğrafın kendileri için ayrı bir anlam ve değere sahip olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Çınar, "Yeşilyurt'un gerek doğası gerekse de birbirinden anlamlı insan manzaralarının yer aldığı fotoğraf karelerinin yer aldığı böylesine değerli bir yarışmayı düzenlemenin onurunu yaşıyoruz. Festival kapsamında düzenlediğimiz bu yarışmamıza gönderilen eserlerin hepsi bizim için ayrı bir kıymete sahiptir. Tarihin doğayla buluştuğu Yeşilyurtumuzun güzellikleri fotoğraf sanatçılarının kadrajlarında bir nevi ölümsüzleştirilmiştir. Yeşilyurt'un güzelliklerini farklı bakış açısıyla objektiflerine yerleştiren tüm fotoğrafçılarımıza bu emek ve çabalarından dolayı tebrik ediyor ve kutluyorum. Yeşilyurt'un dikkat çekici ve farklı güzelliklerini sanatın güçlü yönüyle tüm dünyaya aktarma fırsatına ulaştığımız eşsiz eserlerin yer aldığı sergimiz üç gün boyunca açık kalacaktır" dedi.

Dereceye giren fotoğrafların yer aldığı serginin açılışında eserlerin sahiplerine ve jüri heyetine ödülleri takdim edildi. - MALATYA

Kaynak: İHA