Yeşilyurt'un Çekerek Irmağı'nda balık ölümleri
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Yeşilyurt'un Çekerek Irmağı'nda balık ölümleri

Yeşilyurt'un Çekerek Irmağı'nda balık ölümleri
Anadolu Ajansı / Ramazan Sarıcan - Haberler | Güncel

Yeşilyurt ilçesinden geçen Çekerek Irmağı'nda balık ölümleri yaşandı.

Yeşilyurt ilçesinden geçen Çekerek Irmağı'nda balık ölümleri yaşandı.

Vatandaşlardan Kadir Sarıcan, ırmak kenarında tarlası olduğu için sık sık buraya sık sık gittiğini söyledi.

Bölgede balık ölümlerinin dikkatini çektiğini ifade eden Sarıcan, "İlçe sınırları boyunca geçen ırmakta her yer ölü balıklarla dolmuş şekilde. Yetkililerden bunun sebebini araştırılmasını talep ediyorum. Hayvanlarımız da bu ırmaktan su içmektedirler." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Sarıcan

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