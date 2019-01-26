Yeşilyurt Tarihi Konaklar Restorasyon Alanında İnceleme

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Yeşilyurt'un tarihi ve kültürel geçmişine uygun olarak restore edilen Yeşilyurt Konaklarındaki çalışmaları inceledi. Milletvekili Tüfenkci, Yeşilyurt'un geçmişten geleceğe taşınacak kültürel zenginliklerini ortaya çıkarmaya yönelik çalışmalara gereken desteği verdiklerini söyledi.

Hıroğlu Mahallesinde tarihi konakların restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Yeşilyurt'un tarihi konaklarını kültürel yapılarına uygun olarak restore ederek gelecek kuşaklara taşımak adına ciddi yatırımlar yapan Yeşilyurt Belediyesinin çalışmalarını takdirle karşıladıklarını söyledi.

Yeşilyurt'un iç ve dış turizmde hak ettiği konuma ulaşması noktasında tarihi konakların, camilerin ve evlerin restore edilmesinin büyük önem taşıdığını ifade eden Tüfenkci, Yeşilyurt Belediyesi'nin tarihi değerleri yaşatmak ve gelecek kuşaklara taşımak adına çok ciddi yatırımlar yaptığını söyledi.

Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın bu konudaki duyarlılığını ve hassasiyetini takdirle karşıladıklarını ifade eden Tüfenkci, "Tarihi değerlerimize sahip çıkmak adına aktif ve verimli çalışmaların hayata geçtiğini görmek buranın bir evladı olarak bizleri memnun etmektedir. Tarihi Konaklarımızın sadece müze olmaktan ziyade içerisindeki hizmet alanlarıyla sürekli ziyaret edilebilecek fonksiyonel özelliklere kavuşacak olması da ayrı bir önem taşımaktadır. Emeği geçen başta Belediye Başkanımız olmak üzere herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Yeşilyurt'un uluslar arası turizm camiası tarafından yakından tanınmasını sağlayacak projelere ağırlık verdiklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, Yeşilyurt'un kültürel zenginliklerini gün yüzüne çıkarmak için çalıştıklarını söyledi. Tarihi yapıları onararak tarihe sahip çıkmanın yanı sıra alternatif turizm adına da bir güzergah oluşturmayı hedeflediklerini belirten Çınar, "Ecdat yadigarı tarihi eserlerimizi aslına uygun olarak restore ederek Yeşilyurt'un çok sağlam bir geçmişe dayanan kültürel varlıkları, konakları, camileri ve diğer tüm güzelliklerini yerli ve yabancı turizme kazandıracağız." ifadelerine yer verdi.

Restorasyon projesinin detayları hakkında bilgiler paylaşan Başkan Çınar, şunları söyledi:

"Hıroğlu Mahallemizde bulunan tarihi konakların sadece müze olarak değil, içerisinde hayatın aktığı, farklı fonksiyonlara sahip hizmet alanlarıyla canlı konaklar olarak yeniden hizmete sunmak adına restorasyon çalışmaları tüm hızıyla sürmektedir. Zaman içerisinde gerek iklimsel koşullar gerekse de burada ki yaşamsal durumlardan dolayı yıkılmaya yüz tutan evlerimizin içerisinde var olan tarihi geçmişi ve burada var olan kültürü restorasyon çalışmalarıyla gün yüzüne çıkartıp, canlandırmak adına ciddi yatırımlar yapıyoruz. Tarihi konaklarımızın aslına uygun olarak hazırladığımız projeyi Sivas Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulundan geçirdikten sonra restorasyon işlemlerine hız verdik. Gerekli resmi yazışmalar ve ihale sürecinin tamamlanmasından sonra uzman ekiplerin gözetiminde hazırlanan proje çerçevesinde öncelikle binaların statik yapısını güçlendirdik. Üç aşamalı projelendirme şekliyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Öncelikle ilk zamanda yapılmış projesi, ardından mevcut hal projesi ve akabinde aslına uygun olarak hazırladığımız proje üzerinde restorasyon çalışmalarını sürdürmekteyiz. Tarihi konaklarımızın taşıyıcı kolonlarına gerekli müdahaleleri yaptık, korunması gereken alanları titiz bir çalışmayla muhafaza ettik. Kamulaştırma işlemi tamamlanan 13 tarihi evimizin ikisini butik otel, dördünü ise yöresel yemekler ve yöresel ürünlerin satışının yapılacağı nostaljik mekanlara dönüştürüp, tarihimizi yansıtan bu evlerimizin iç ve dış mekanlarının kalitesini artıracağız.3.Millet Kıraathanemizi de bu tarihi yapılar içerisinde hizmete sunacağız. Tarih kokan evlerimizin aslına uygun olarak restore edilmesi ve hizmet sunulması Yeşilyurt'un iç ve dış turizmde hak ettiği konuma ulaşmasında katkı sağlayacaktır. Yeşilyurt' ta ki turizm potansiyeline büyük bir ivme kazandırmasının yanında bölgemize canlılık ve renklilik getirecek olan restorasyon çalışmalarına büyük bir özen gösteriyoruz. İlçemizin eşsiz kahvaltılıkları ve yemeklerini gastronomi dünyasına kazandırmak adına başlattığımız'Lezzet Vadisi' projemiz kapsamında da bu bölgemizin damaklarda farklı lezzet bırakan yemeklerinin tanıtımını da yapmış olacağız. Bölgemizde ki butik otel eksikliğini bu projeyle de gidermiş olarak yerli ve yabancı turistleri burada misafir etme fırsatı yakalayacağız. Binaların bize teslim edilmesinden sonra iç tefrişatı da tamamlayarak hizmete sunacağız"

Çınar, Yeşilyurt'un tanıtımı noktasında hazırladıkları projelere destek veren ve sahip çıkan Milletvekili Bülent Tüfenkci'ye teşekkür etti. - MALATYA

Kaynak: İHA