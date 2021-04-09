Yeşilyurt'ta Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Anadolu Ajansı / Ramazan Sarıcan - Haberler | Güncel
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenledi.
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenledi.
Hükümet Konağı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda İlçe Emniyet Amiri Erdem Arslan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Ardından Yeşilyurt Kaymakamı Halil İbrahim Yeşilyurt, polisleri makamında kabul ederek haftalarını kutladı.
İlçe Emniyet Amirliğince ilçe genelinde bulunan şehit ve gaziler ziyaret edildi.
Programa Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz ile daire ve kurum amirleri katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Sarıcan