Yeşilyurt'ta su fiyatında yüzde 10 indirim yapıldı

14.01.2020 09:38 | Son Güncelleme: 14.01.2020 09:38

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde su fiyatında yüzde 10 indirim yapıldı.

Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, AA muhabirine, seçim döneminde su fiyatlarında indirim yapacağı yönünde vaadi bulunduğunu söyledi.

Konuyu belediye meclisinde gündeme getirerek su fiyatlarında yüzde 10 indirim yapıldığını belirten Yılmaz, "Seçimi kazandığımız takdirde yüksek su fiyatların kademeli olarak indirim yapma sözü vermiştik. Aralık ayı meclis toplantımızda meydanlarda verdiğimiz sözü meclis arkadaşlarımızla paylaşarak gündemimize aldık. Su fiyatında indirimi 1 ocak 2020 itibarıyla başlatmış olduk." dedi.

Yılmaz, ilçede cazibeli içme suyu çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirerek, "İlçemizde cazibeli su kaynağı bulursak su indirimlerimiz devam edecektir. Şu an 5 su pompası ile ilçemize su vermekteyiz. Bunun da belediyemize 35 bin ile 40 bin lira arası maliyeti vardır. Su indirimi yaparken sadece cazibeli suda indirim yapmıyoruz, parasını ödediğiniz sudan halkımıza indirim yapıyoruz. Zam değil de indirim yapan Türkiye'deki nadir belediyelerin biriyiz. Yaptığımız indirimle halkımızın ekonomisine küçük de olsa katkıda bulunacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA