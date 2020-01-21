Yeşilyurt'ta soğuk hava ve kar yağışı etili oldu

21.01.2020 15:50 | Son Güncelleme: 21.01.2020 15:56

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde kar yağışının ardından soğuk hava etkili oldu.



Yeşilyurt ilçesinde etkili olan kar yağışı kartpostallık manzaralar oluşturdu. Soğuk hava ile birlikte yollarda buzlanmalar yaşanırken, evlerin çatılarında saçaklarında buz sarkıtları oluştu. İlçe merkezinde belediye ekipleri karla mücadele çalışması yaptı. Vatandaşlar ise iş yerlerinin önünde ve araçlarında kar temizliği yaptı. Yarıyıl tatiline giren çocuklar ise kar özlemini gidererek doyasıya eğlendi. - TOKAT

Kaynak: İHA