Yeşilyurt'ta parklarda Covid-19 önlemleri artırıldı - Yeşilyurt'ta parklarda Covid-19 önlemleri artırıldı Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgınındaki vaka artışlarıyla birlikte Yeşilyurt'un muhtelif bölgelerinde bulunan parklarda yenileme, bakım-onarım, çevre düzenleme ve temizlik...

- Yeşilyurt'ta parklarda Covid-19 önlemleri artırıldı

MALATYA - Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgınındaki vaka artışlarıyla birlikte Yeşilyurt'un muhtelif bölgelerinde bulunan parklarda yenileme, bakım-onarım, çevre düzenleme ve temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Yeşilyurt Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yer alan parklardaki oyun ve spor gruplarını sabunlu su ile yıkayarak dezenfekte ediyor ve hijyene uygun hale getiriyor. Parklardaki çocuk oyun gruplarını ve bankları yenileyen ekipler, bozulan ve zarar gören alanlarda çevre düzenleme ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Covid-19'a karşı önlemler artırıldı

Özellikle yaz aylarında sıcak hava ile birlikte spor alanları ve çocuk oyun parklarında elden ele çeşitli mikroplar taşınabiliyor olması nedeniyle bulaşıcı hastalıkların çoğalmaması ve vatandaşların enfeksiyon hastalıklarına yakalanmaması için parklarda temizlik çalışmalarına büyük bir titizlik gösteriliyor.

Mimari tasarımları ve hizmet alanlarıyla mahallelere hareketlilik kazandıran sosyal yaşam alanlarındaki yeşil alanların bakımını yapıp ağaçları sulayan ekipler, aydınlatma ve sulama işlemlerini yakından takip ederek, vatandaşların sağlıklı, güvenilir ve huzurlu ortamlarda hoşça vakit geçirmesini sağlıyor.

"Önceliğimiz hemşehrilerimizin sağlığı ve rahatlığıdır"

Yapılan temizlik, bakım-onarım ve çevre düzenleme işlemleriyle vatandaşların mikroplara karşı korunduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Özer, "Yeşilyurt Belediyesi olarak önceliğimiz her zaman vatandaşımızın sağlığı ve rahatlığıdır. Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz, vatandaşlarımızın uğrak yerleri olan parkların iyileştirilmesi konusunda oldukça hassas ve özenli bir şekilde çalışıyorlar. Yapılan temizlikler sayesinde parkları sıklıkla kullanan çocuklarımız ve vatandaşlarımızı mikrop ve haşerelere karşı korumuş oluyoruz. İlçemizin farklı bölgelerinde hizmet veren park alanlarımızda, çim biçme, yabani otla mücadele ve mıntıka temizliği çalışmalarımızı günlük olarak yapmaktayız. Çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın sosyal donatı alanlarından en iyi şekilde faydalandığı, çocuklarımızın mutlu ve huzurlu şekilde yaşadığı bir Yeşilyurt oluşturmak için çalışmaya devam edeceğiz. Belediye olarak vatandaşlarımızın huzuru ve mutluluğu için canla başla çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız bu parkların ve alanları temiz tutmaları, çöplerini etrafa değil çöp kutularına atmalarını istiyoruz. Duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, her zaman temiz bir çevre için çalıştığımızı belirtiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA