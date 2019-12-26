Yeşilyurt'ta okul servisleri denetlendi

26.12.2019 09:58 | Son Güncelleme: 26.12.2019 09:58

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde taşımalı eğitim gören öğrencileri taşıyan okul servisleri denetlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü denetim ekibi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliği tarafından, trafik kontrol noktasında yapılan denetimlerde, araçlardaki eksiklikler tespit edildi.

Şoförlere denetimlerin devam edeceği hatırlatılıp trafik ve taşıma kurallarına uymaları gerektiği belirtilen denetimlerde, öğrencilerin okul servisleriyle ilgili talepleri de alındı.

Kaynak: AA