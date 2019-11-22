Yeşilyurt'ta öğretmenlere kitap hediye edildi
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde görev yapan öğretmenlere kitap hediye edildi.
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde görev yapan öğretmenlere kitap hediye edildi.
Tokat Valiliği tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle yapılan "Kitap, Tokat, Şiir, Memleket" projesi kapsamında ilde görev yapan eğitimcilere kitap gönderildi.
Yeşilyurt Yunus Emre İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen etkinlikte Kaymakam Muhammed Baytok, Vali Ozan Balcı'ya teşekkür ederek, öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.
Etkinliğe, Yeşilyurt ilçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Aymak da katıldı.