Yeşilyurt'ta metruk binalar yıkılıyor

12.01.2020 12:56 | Son Güncelleme: 12.01.2020 13:01

Malatya Yeşilyurt Belediyesi, tehlike arz eden 3 metruk binanın yıkımına başladı. Böylelikle 6 yıl içerisinde toplam 253 metruk evin yıkımı gerçekleştirilmiş oldu.



Yeşilyurt Belediyesi, Tecde Mahallesinde bulunan ve tehlike arz eden üç binayı da çevre güvenliğini aldıktan sonra yıkmaya başladı. Yeşilyurt'un mimari yapısına zarar verecek, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit edecek yapılara izin vermediklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Özer, "Belediye Başkanımız Mehmet Çınar'ın talimatıyla ilçemizi metruk evlerden tek tek arındırıyoruz. 2014 yılından bugüne kadar gerek yol ve park çalışmalarına engel teşkil eden gerekse de vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden ve görüntü kirliliğine yol açan toplam 253 adet metruk evin yıkımını başarıyla gerçekleştirdik. Tecde Mahalle muhtarımızın talebi neticesinde burada bulunan üç adet metruk evin daha yıkımını gerçekleştirdik. İlçemizin farklı mahallelerindeki metruk yapılara, belirlediğimiz program çerçevesinde müdahale ediyoruz. Bir yandan ilçemizin imarı ve inşası üzerine emek sarf ederken diğer yandan mahallelerimizde kötü görüntü oluşturan bu tür engelleri de kaldırmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden, metruk binaları ilgili kurumlarımızla tespit edip, ev sahiplerinden de gerekli izni aldıktan sonra yıkım işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızdan isteğimiz, mahallelerde bu tür metruk bina var ise bizlere iletmeleridir. Bizlere bilgi verirlerse biz de belediye olarak, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan çözüm üretebiliriz" dedi.



Metruk binanın yıkılmasından dolayı Yeşilyurt Belediyesine teşekkür ettiklerini söyleyen Tecde Mahalle Muhtarı Ali Yiğit, " Buralar özelikle kimliği belirsiz kişi veya kişilerin uğrak yeri olmuştu. Buraya gelip ateş yakıyorlar, uygunsuz davranışlarda bulunuyorlar ve mahalleliyi rahatsız ediyorlardı. Madde bağımlılarının da burayı mesken etmelerinden dolayı mahalle halkının şikayeti vardı. Bizler de bu talepleri Yeşilyurt Belediyesine ilettik. Bu tür yapılara asla geçit vermeyen belediye, talebimize de olumlu yanıt vererek buradaki binanın yıkımını gerçekleştirdi. Yeşilyurt Belediyesine mahalle sakinleri adına teşekkürlerimi sunuyorum. Belediyemizin bu konudaki hassasiyetini ve duyarlılığını takdirle karşılıyoruz. Geçen hafta birkaç metruk evin yıkımı yapılmıştı, bugün de üç metruk evin yıkımı yapıldı" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA