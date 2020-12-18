Yeşilyurt'ta "Maskemi takıyorum vebale girmiyorum" sloganıyla ücretsiz maske dağıtıldı

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Yeşilyurt İlçe Başkanlığınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldı.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Yeşilyurt İlçe Başkanlığınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldı.

Yeşilyurt Ülkü Ocakları Başkanı Tuğrulhan Sezer tarafından hazırlanıp paketlenen 2 bin maske, halk pazarında oluşturulan stantta ilçe halkına verildi.

Sezer, koronavirüsten bir an önce kurtulabilmek için vatandaşların maske, mesafe ve temizlik konularına aşırı dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

Bu hassasiyetten yola çıkarak, "Maskemi takıyorum vebale girmiyorum" diyerek vatandaşların vebale girmemeleri için maske dağıtıtıklarını anlatan Sezer, "Mesafe ve hijyen konularında da uyarılarımızı yapıyoruz. Maske takmamak bir nevi kul hakkına giriyor. O yüzden maskemizi takıyoruz, vebale girmiyoruz." dedi.

Maske dağıtımına Yeşilyurt Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Sarıcan