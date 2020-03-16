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Mehmet Çınar, Yeşilyurt, Malatya, Çınar, Güncel

Yeşilyurt'ta 'korona virüs önlemleri arttırıldı

Malatya'nın Yeşilyurt İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar, dünyada hızla yayılan 'korona virüs' salgını nedeniyle ilçede ilçede hizmet veren fırın, lokanta ve manavları denetledi.

16.03.2020 13:36 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:36
Yeşilyurt'ta 'korona virüs önlemleri arttırıldı

Malatya'nın Yeşilyurt İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar, dünyada hızla yayılan 'korona virüs' salgını nedeniyle ilçede ilçede hizmet veren fırın, lokanta ve manavları denetledi. İlçedeki yollar ise sabunlu su ile yıkandı.


Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar beraberinde Malatya Lokantacılar ve Turizmciler Dernek Başkanı Furkan Turmuş ve Zabıta İşler Müdürlüğü yetkilileriyle birlikte, Yeşilyurt Belediyesi iştiraklerinden Yeşilyurt İnşaat İŞGEM Şirketi tarafından işletilen Sosyal Tesislerin yanı sıra ilçedeki fırın, manav ve lokantaların mutfaklarını, imalathanelerini, depolarını, dolap ve reyonlardaki ürünlerin fiyatlarını inceledi.


Yapılan denetimlerde ruhsat kontrolü, kullanılan gıdaların uygunluğu, iş yerleri ve üretim yapılan yerlerinin temizliği, mutfakta görev yapan personelin kıyafetlerine ve temizliğine bakıldı. Usule uygun olmayan ve eksikliği bulunan iş yerlerine gerekli uyarılar yapıldı. İş yerleri sahiplerine korona virüs salgınından dolayı temizlik ve hijyen konusunda daha dikkatli olmaları noktasında uyarılarda bulunan Başkan Çınar, hijyen kurallarına uymayanlara gerekli cezaların verileceğini, toplum ve halk sağlığını tehdit eden durumlara karşı taviz vermeyeceklerini hatırlattı.


"Halkımızın sağlığı ve güvenliği bizim önceliğimizdir"


Dünyayı tehdit eden korona virüs salgınından minumum seviyede etkilenmek adına gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade eden Başkan Çınar, " Halkımızın sağlığı ve güvenliği bizim önceliğimizdir. Son günlerde ortaya çıkan Koron virüsten dolayı hijyen kurallarına biraz daha fazla dikkat edilmesi gerekiyor. Yeşilyurt Belediyesi olarak hijyen konusunda kendi tesislerimizde; ekiplerimiz daha hassas bir şekilde çalışmalarını sürdürürken, diğer taraftan da zabıta ekiplerimiz lokantalar, fırınlar ve gıda maddesi satan iş yerlerini aralıksız bir şekilde denetliyor. Vatandaşlarımızın sağlıklı ürünler tüketmesi için belirtilen kurallara uymayan işyerlerine yönelik asla taviz vermeyeceğiz ve gerekli adımları atacağız. Ayrıca Korona virüs salgını riskinin gündeme gelmesiyle fahiş fiyat uygulamak isteyen işyerlerine engel olmak adına eczane, market ve diğer satış yerlerinde ki denetim çalışmalarını aralıksız sürdüreceğiz" dedi.


Yeşilyurt'taki yollar sabunlu su ile yıkanıyor


İlçedeki yollar sabunlu su ile yıkanarak temizlendi. Ardından ise yollar ilaçlama ekibi tarafından dezenfekte edildi. Başkan Çınar, AK Parti İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya ve mahalle muhtarlarıyla birlikte Yeşilyurt'un muhtelif bölgelerinde devam eden yıkama ve dezenfektan çalışmalarını yerinde inceledi. Yürütülen çalışmaları takdir ile karşıladıklarını belirten AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, "7/24 esasına dayalı olarak ilçemizin her noktasında yıkama, dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarını sürdüren Yeşilyurt Belediyesi hizmet belediyeciliğinde marka olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Günün her saatinde halkımıza temiz, sağlıklı ve güzel yaşam alanları sunmak adına temizlik başta olmak üzere diğer alanlarda kaliteli hizmetler sunan Yeşilyurt Belediyesine, Sayın Başkanımıza ve mesai arkadaşlarına teşekkür ediyorum" dedi.


Ekiplere yürüttükleri çalışma nedeniyle teşekkür eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Dünyayı tehdit eden ve çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine yol açan Koronavirüs salgınından dolayı rutin olarak yaptığımız temizlik ve ilaçlama çalışmalarımıza daha fazla ağırlık veriyoruz. Hizmet Binalarımızda, sosyal tesislerimizde, parklarımızda, pazar yerlerimizde, hastane giriş ve çıkışlarında, yollarımızda ve kaldırımlarda dezenfektan çalışmalarına aralıksız devam ediyoruz. Halkımızın yoğun olarak kullandığı tüm bölgeleri en ince ayrıntısına kadar temizliyoruz ve hijyen kurallarını yerine getiriyoruz. Korona virüs salgınının daha fazla alana yayılmaması ve bertaraf edilmesi adına bütün imkanlarımızı seferber ettik. Ekiplerimiz temiz, sağlıklı ve güzel hayat koşulları için sahada 7/24 çalışıyorlar" diye konuştu.


Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar konuşmasından sonra temizlik personellerine tatlı ikram etti. - MALATYA

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Kaynak: İHA

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