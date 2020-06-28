Yeşilyurt'ta karantinadaki vatandaşlara gıda desteği
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yeşilyurt'ta karantinadaki vatandaşlara gıda desteği

Malatya'nın Yeşilyurt İlçesi Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, korona virüs önlemleri kapsamında karantinaya alınan Tecde Mahallesi Kubilay ve Turgut Reis sokaklarında ikamet eden vatandaşlara 'Yeşil Gıda Seracılık' alanında üretilen sebzelerden oluşan gıda paketlerini...

Yeşilyurt'ta karantinadaki vatandaşlara gıda desteği
28.06.2020 13:35 | Son Güncelleme: 28.06.2020 13:40

Malatya'nın Yeşilyurt İlçesi Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, korona virüs önlemleri kapsamında karantinaya alınan Tecde Mahallesi Kubilay ve Turgut Reis sokaklarında ikamet eden vatandaşlara 'Yeşil Gıda Seracılık' alanında üretilen sebzelerden oluşan gıda paketlerini teslim ettiler.

Tecde Mahallesi Kubilay ve Turgut Reis sokaklarında ikamet eden bazı vatandaşların korona virüs testlerinin pozitif çıkması neticesinde filyasyon ekibi tarafından yapılan kontroller neticesinde vaka sayısında artış olunca İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından her iki sokak karantina altına alınmıştı. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın talimatıyla harekete geçen Yeşilyurt Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların mağduriyetlerini gidermek adına 'Yeşil Gıda Seracılık' alanında üretilen sebzelerden oluşan gıda yardım kolilerini karantinadaki vatandaşlara ulaştırdı.

Mahallenin giriş noktasına gelen Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve Mahalle Muhtarı Ali Yiğit, sosyal mesafe kuralları altında maske takarak mahallede yaşayan vatandaşlara gıda paketlerini teslim edip, istekleri olup olmadığını sordular.

"Yeşilyurt Belediyesine teşekkürler"

Yapılan yardımlardan dolayı Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sunan Tecde Mahalle Muhtarı Ali Yiğit, " Karantina süreci üzerinden bir hafta geçti, buradaki 32 evimizde bulunan vatandaşlarımıza Kaymakamlığımızın destekleriyle yardım kolilerini dağıttık. Süreç devam ettiği için Yeşilyurt Belediyemiz tarafından sera alanlarında yetiştirilen doğal ve organik ürünlerden oluşan sebze paketlerini de bugün dışarıya çıkamayan vatandaşlarımıza teslim ettik" dedi.

"Hemşerilerimizin 7/24 emrindeyiz"

Korona virüs testleri pozitif çıkan vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza devletimizin şefkatli elini ulaştırmaya devam ediyoruz. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde ne yazık ki Tecde Mahallemizin Kubilay ve Turgut Reis sokaklarında ikamet eden bazı vatandaşlarımızın korona virüs testleri pozitif çıkmıştı. Daha sonra yapılan detaylı kontroller neticesinde her iki mahallemizdeki vaka sayısında artış olunca İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından her iki sokağımız karantinaya alınmıştı. Tedavileri devam eden tüm hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim şifalar versin ve bir an önce bu beladan kurtulmalarına yardımcı olsun inşallah. Mahallemizde ikamet eden vatandaşlarımızın daha önce bize ilettikleri taleplerini yerine getirmiştik. Bugünde Kaymakamlığımız ve Muhtarlığımızla birlikte 'Yeşil Gıda Seracılık' alanımızda üretilen sebzelerden oluşan yardım kolilerini Sosyal Destek Grubuyla birlikte karantinada ki vatandaşlarımızla ulaştırmaktayız. Yaşadığımız zor günleri paylaşarak atlatacağız. Yeşilyurt Belediyesi olarak pandemi salgını başladığı andan itibaren halkımızın sorun yaşamadan bu süreci atlatması için gerek dezenfektan çalışmalarımız gerekse de ihtiyaç sahiplerine yönelik yemek ve gıda yardımlarımıza büyük önem verdik. Vatandaşlarımızın 7/24 emrindeyiz. Hemşerilerimizden

ricamız sosyal mesafeye dikkat etsinler, salgın henüz kontrol altına alınmadı, maskelerimizi mutlaka takalım, temizliğimize dikkat edelim. Gönül Belediyeciliği hizmetlerimizle hemşerilerimizin yüreklerine hitap etmeye, onların dualarını almaya gayret ediyoruz. Bizler hemşerilerimizin iyi ve kötü günlerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Belediye başkanımızı ve muhtarımızı kutlarım"

Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç ise " Bu iki sokağımızda ki 32 hanemiz karantina altındalar. Yeşilyurt Belediyemizin tarımsal tabanlı sosyal projesi çerçevesinde üretmiş olduğu sebzeleri burada vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Aynı zamanda vatandaşlarımızı ziyaret edip ihtiyaçları olup olmadığını soracağız, ayrıca buradaki durumu yerinde görmüş olacağız. Yardımın yapılmasında emeği geçen başta Belediye Başkanımız olmak üzere tüm ekibine teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca fedakarca görev yapan mahalle muhtarımızı da kutluyorum" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak Haber
Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak
Sınava giremeyince kuzenini suçlayan genç, trol çıktı Haber
Sınava giremeyince kuzenini suçlayan genç, trol çıktı
Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu Haber
Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu
Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor Haber
Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor
YKS'ye giden genç kız, sokağa maske takmadan çıktığı için 900 TL ceza yedi Haber
YKS'ye giden genç kız, sokağa maske takmadan çıktığı için 900 TL ceza yedi
Dondurma reklamından 1.5 milyon TL aldığı iddialarını yalanlayan Aleyna: Daha fazla aldım Haber
Dondurma reklamından 1.5 milyon TL aldığı iddialarını yalanlayan Aleyna: Daha fazla aldım
Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi
Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi
Ucuz hava yolu şirketi NokScoot, koronavirüs salgını nedeniyle iflas etti
Ucuz hava yolu şirketi NokScoot, koronavirüs salgını nedeniyle iflas etti
Her geçen gün yeni özelliği çıkan korona için korkutan keşif: Tek hedefi nefes değil
Her geçen gün yeni özelliği çıkan korona için korkutan keşif: Tek hedefi nefes değil
Eşinin dolandırılmaya çalışıldığını anlayan koca karakola gitti, kadın o sırada dolandırıcıya parayı verdi
Eşinin dolandırılmaya çalışıldığını anlayan koca karakola gitti, kadın o sırada dolandırıcıya parayı verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un en yüksek noktasından şehri izledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un en yüksek noktasından şehri izledi
Uluslararası medya, Türkiye'nin Libya'daki başarısını yazıyor
Uluslararası medya, Türkiye'nin Libya'daki başarısını yazıyor
Belediye Başkanı, YKS öncesi billboardlara astırdığı yazılarla öğrencilere tüyo verdi
Belediye Başkanı, YKS öncesi billboardlara astırdığı yazılarla öğrencilere tüyo verdi
Riva'da meydana gelen tekne kazasında kayalıklarda mahsur kalan iki kişi ekipler tarafından kurtarıldı
Riva'da meydana gelen tekne kazasında kayalıklarda mahsur kalan iki kişi ekipler tarafından kurtarıldı
Ahmet Davutoğlu'na zor soru: AK Parti döneminde sessiz kaldığınız anlardan pişman mısınız?
Ahmet Davutoğlu'na zor soru: AK Parti döneminde sessiz kaldığınız anlardan pişman mısınız?
Yaşadığı hastalık nedeniyle doktor olmaya karar verip, 60 yaşında YKS'ye girdi
Yaşadığı hastalık nedeniyle doktor olmaya karar verip, 60 yaşında YKS'ye girdi
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti
1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı
Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerle çıkan silahlı çatışma sonucu bir askerimiz şehit oldu
Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerle çıkan silahlı çatışma sonucu bir askerimiz şehit oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım
Konya'daki kazada hayatını kaybeden 7 kişi yan yana defnedildi, yakınları sinir krizi geçirdi
Konya'daki kazada hayatını kaybeden 7 kişi yan yana defnedildi, yakınları sinir krizi geçirdi
ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı
ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı
Üzerine kolonya döküp yanıyor mu diye merak eden çocuk, çakmağı çakınca alev topuna döndü
Üzerine kolonya döküp yanıyor mu diye merak eden çocuk, çakmağı çakınca alev topuna döndü
Sağlık Bakanlığı, yurt dışına çıkanlardan istenen testin fiyatını 110 lira olarak belirledi
Sağlık Bakanlığı, yurt dışına çıkanlardan istenen testin fiyatını 110 lira olarak belirledi
Başakşehir maçı için çok konuşulacak kadro! Terim'den radikal karar
Başakşehir maçı için çok konuşulacak kadro! Terim'den radikal karar
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
ABD'de el dezenfektanı içen 3 kişi öldü, 1 kişi kör oldu
ABD'de el dezenfektanı içen 3 kişi öldü, 1 kişi kör oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Volkan Bozkır Fahrettin Koca Mustafa Varank Adil Karaismailoğlu
Magazin Ebru Gündeş Şeyma Subaşı Bülent Ersoy Zehra Çilingiroğlu
Spor Adem Büyük Caner Erkin Burak Yılmaz Hikmet Karaman İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Kaza İzmir Ankara Türk Lirası
Şu an buradasınız: Yeşilyurt'ta karantinadaki vatandaşlara gıda desteği - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.6.2020 14:17:02. #1.14#
title