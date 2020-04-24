Yeşilyurt'ta 'İstiklal Marşı' heyecanı ve coşkusu yaşandı
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Yeşilyurt'ta 'İstiklal Marşı' heyecanı ve coşkusu yaşandı

Türkiye'de olduğu gibi Yeşilyurt'ta da 7'den 70'e tüm vatandaşlar balkonlarından ve pencerelerinden ellerindeki Türk Bayraklarıyla saat 21:00'de İstiklal Marşını okudular.

24.04.2020 08:19 | Son Güncelleme: 24.04.2020 08:20
Yeşilyurt'ta 'İstiklal Marşı' heyecanı ve coşkusu yaşandı

YEŞİLYURT'TA 23 NİSAN HEYECANI ÜST SEVİYEDE YAŞANDI

23 Nisan coşkusu ve heyecanının Yeşilyurt'ta tam manasıyla yaşanması adına tüm imkânları seferber eden Yeşilyurt Belediyesi, vatandaşlara Türk Bayrakları dağıtırken, gün boyunca içerisinde çocuklara yönelik eğlenceli şarkıların olduğu gezici araçlar cadde ve sokaklarda tur attı.

HİLAL PARK'TA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın talimatıyla Çilesiz Mahallesinde bulunan Hilal Park'ta ise özel bir tören düzenlendi. Hilal Parkın etrafında bulunan apartmanlarda oturan aileler, bayraklar ve balonlarla süsledikleri balkonlarında 23 Nisan coşkusu ve heyecanını hep birlikte doyasıya yaşadılar.

BALKONLAR BAYRAKLAR VE BALONLARLA SÜSLENDİ

Saat 21:00'i gösterdiğinde '83 Milyon Tek Ruh'anlayışı etrafında bütünleşen çocuklar, gençler ve büyükler, hep bir ağızdan İstiklal Marşımızı okudular. Türk Bayrakları ve balonlarla süslenen balkonlardan yükselen İstiklal Marşı ile duygusal anlar yaşandı.

BAŞKAN ÇINAR'DA VATANDAŞLARIN HEYECANINA ORTAK OLDU

Koronavirüs salgını nedeniyle özel olarak düzenlenen törende hazır bulunup, vatandaşların heyecanına ortak olan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları ve Yeşilyurt Belediyesi Birim Müdürleriyle birlikte İstiklal Marşını okudu.

EMNİYET TEŞKİLATINDAN DESTEK

Hilal Park'ta düzenlenen etkinlik sırasında 23 Nisan nedeniyle saat 21:00'de şehir turu atan emniyet mensupları da korna çalarak etkinliğe destek verdiler. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile balkonlarda bulunan vatandaşlarda, polislere alkışlarla moral desteği gönderdiler.

"HEMŞERİLERİMİZLE 83 MİLYON TEK RUH ANLAYIŞI ETRAFINDA BÜTÜNLEŞTİK"

100 yıl önce yakılan özgürlük ve hürriyetinin ateşinin asla sönmeyeceğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, vatandaşlarla birlikte '83 Milyon Tek Ruh'anlayışı etrafında bütünleşmekten büyük bir onur duyduğunu söyledi.

"ÇOCUKLARIMIZIN VE GENÇLERİMİZİN HEYECANI HEPİMİZİ GURURLANDIRDI"

23 Nisan 1920 tarihinin Türkiye için çok farklı anlamlar içerdiğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile kahraman vatan evlatları tarafından temeli atılan Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz ilelebet hür ve özgür bir şekilde ayakta dimdik duracaktır. Bizim en büyük gücümüz, özgürlüğümüz ve hürriyetimizdir.23 Nisan bir umuttur, 23 Nisan kardeşliktir, 23 Nisan bağımsızlıktır, 23 Nisan özgürlüğümüzdür. 100 yıldır yanan bu özgürlük ateşi asla sönmeyecektir. Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, kahraman ecdadımızı saygıyla, rahmetle, minnetle yâd ediyoruz. Küresel bir tehdit haline dönüşen koronavirüs salgını nedeniyle bu yılki etkinliklerin iptal edilmesiyle birlikte T.B.M.M. Meclisi Başkanı Sayın Mustafa Şentop'un aldığı karar doğrultusunda, 23 Nisan coşkusu ve heyecanını diri ve canlı tutmak adına bugün saat 21:00'de Türkiyemizin her noktasında hep birlikte kahramanlık destanımız olan İstiklal Marşımız okundu. Yeşilyurt Belediyesi olarak bizlerde bu özel ve anlamlı günde her ne kadar hemşerilerimizle bir arada olamasak ta Hilal Parkta düzenlediğimiz etkinlikle evlerinde bulunan çocuklarımızla, gençlerimizle ve büyüklerimizle birlikte 23 Nisan coşkusunu yaşadık. Balkonlarını bayraklar ve balonlarla süsleyip bu güzel tabloyu bize yaşatan, etkinliklerimize destek veren tüm hemşerilerimize sonsuz saygılarımı sunuyorum. Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin balkonlardaki heyecanları, İstiklal Marşımızı gür bir şekilde okumaları hepimizi duygulandırdığı kadar gururlandırmış ve gelecek adına bizleri umutlandırmıştır. Ayrıca etkinlik sırasında şehir turu atarak bu güzel günde heyecanımıza ortak olan emniyet mensuplarımıza da teşekkürlerimi sunarken, görevlerinde üstün başarılar dilerim. Bizler yeter ki bir olalım, beraber olalım ve kardeş olalım, hiçbir güç bizim karşımızda duramaz. Virüs salgını dolayısıyla bu dönemi evde geçiriyoruz ancak güzel günler çok yakındır. Yeter ki kurallara uyalım, sosyal mesafeye dikkat edelim ve evlerimizden çıkmayalım. Teşekkürler Malatya, teşekkürler Mutlu İnsanların Şehri Yeşilyurt." diye konuştu.

Balkonlarında heyecana ortak olan vatandaşlarda alkışlarla Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sundular.

Kaynak: Bültenler

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