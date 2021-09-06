Yeşilyurt'ta gençlere 25 Milyon TL.'lik spor yatırımı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yeşilyurt'ta gençlere 25 Milyon TL.'lik spor yatırımı

Yeşilyurt'ta gençlere 25 Milyon TL.'lik spor yatırımı
Bültenler - Haberler | Güncel

Yeşilyurt'taki spor tesislerinin sayısını artırmak ve vatandaşların daha iyi koşullarda spor yapabilmesine sağlamak adına yatırımlara hız veren Yeşilyurt Belediyesi, toplam maliyeti 25 milyon TL. olan dev spor yatırımlarıyla Yeşilyurt'u spor kenti yapmaya hazırlanıyor.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın yeni dönem vaatlerinden olan 'Spor Tesisleri' projesi kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor TOTO Teşkilatıyla yapılan protokol kapsamında Yeşilyurt'a dev spor yatırımları kazandırılıyor.

Göreve geldiği günden bu yana gençlere, eğitime ve spora ayrı bir önem veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın talimatıyla başlayan gençlik ve spor yatırımları kapsamında, toplam maliyeti 25 Milyon TL. olan yatırımların büyük bir kısmı tamamlanarak hizmete sunuldu.

Her yaştan insanın daha sağlıklı şartlarda spor yapma imkanına kavuşması ve gençlerin spora teşvik edilmesi için önemli adımlar atan Yeşilyurt Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda; 4 adet Basketbol ve Voleybol Sahası, 3 adet Tenis Kortu, 1 adet Bocce Sahası, 10 adet Semt Sahası (Açık ve Kapalı Futbol Sahaları) , 1 adet Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve 1 adet Güreş Sahasıyla birlikte gençlere en büyük yatırım kazandırılmış olacak.

Kalıcı başarıların temelinde yer alan alt yapı ve tesisleşmeye büyük önem verdiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, semt sahaları, basketbol ve voleybol sahaları, tenis kortları, yüzme havuzları ve bocce sahası başta olmak üzere salon sporlarının gelişmesine yönelik yaptıklarıhizmetlerle Yeşilyurt'u spor kenti yapma yolunda önemli mesafeler aldıklarını söyledi.

Spor Tesislerinin yanı sıra Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hayata geçen sosyal sorumluluk projeleriyle toplam maliyeti 25 Milyon TL. olan spor hizmetleriyle alt yapı ve tesisleşmeye büyük bir katkı sunduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt'un dört bir tarafını çok amaçlı yeni spor tesisleriyle donatarak, gençlerin en iyi şekilde yetişmelerine önemli katkılar sunduklarına dikkat çekti.

Tekvando, Kıck-Boks ve Masa Tenisi başta olmak üzere farklı branşlardaki salon sporlarına da önemli destekler sağladıklarını hatırlatan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, gençlerin kişisel gelişimlerini destekleyecek yatırımları önemsediklerini ifade ederken,alt yapı ve tesisleşmeye sağladıkları desteklerle birlikte geleceğin Milli Takım sporcularının yetişmesine de katkı sunacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Mansur Yavaş Sultan Alparslan Aliya İzzetbegoviç
Magazin Gülşen Alişan Münir Özkul Rasim Öztekin
Spor Umut Meraş Burak Elmas Çağdaş Atan Samet Aybaba Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Yeşilyurt'ta gençlere 25 Milyon TL.'lik spor yatırımı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.09.2021 17:31:49. #1.13#

title