Yeşilyurt'ta Genç Çiftçilere Koyun Hibe Edildi

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde, "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında hibe desteği almaya hak kazanan 2 çiftçiye 35'er koyun ve 2'şer koç dağıtıldı.



Yeşilyurt'ta projeleri kabul edilen çiftçilere hibe destekleri, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce Hükumet Konağı arkasında düzenlenen törenle teslim edildi.



Proje kapsamında, Çıkrık Mahallesi ve Çerkez Danişment (Doğanca) köyünden 2 çiftçiye 35'i koyun ve 2'si koç olmak üzere 74 küçükbaş hayvan hibe edildi.



Dağıtım törenine Yeşilyurt İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Vekili Sinan Kartal, çiftçiler ve yakınları katıldı.