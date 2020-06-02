Yeşilyurt'ta galvanizli çöp konteynırları dezenfekte ediliyor
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Yeşilyurt'ta galvanizli çöp konteynırları dezenfekte ediliyor

Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi Temizlik İşler Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgınıyla etkin ve kararlı mücadele kapsamında; araç filosuna eklenen çöp konteynırı yıkama aracıyla, Yeşilyurt'un farklı noktalarında bulunan yeraltı ve galvanizli çöp konteynırlarını hijyenik suyla dezenfekte ediyor.

Yeşilyurt'ta galvanizli çöp konteynırları dezenfekte ediliyor
02.06.2020 17:21 | Son Güncelleme: 02.06.2020 17:24

Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi Temizlik İşler Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgınıyla etkin ve kararlı mücadele kapsamında; araç filosuna eklenen çöp konteynırı yıkama aracıyla, Yeşilyurt'un farklı noktalarında bulunan yeraltı ve galvanizli çöp konteynırlarını hijyenik suyla dezenfekte ediyor.

Yeraltı ve galvanizli çöp konteynırlarının iç ve dış temizliği araç filosuna dahil edilen çöp konteynırı yıkama ve dezenfekte aracı ile hijyenik ortamlarda gerçekleştiriliyor. Modern donanımı ile 3 dakika içerisinde konteynırı temizleyen çöp toplama ve yıkama aracı, pis suyu kendi içerisinde barındırarak dışarı vermezken, dezenfektan sırasında doğaya zarar vermeyen mikrobiyal bakteri önleyici, ağır kir sökücü ve koku giderici hijyenik ürünler kullanılıyor.

Yapılan uygulama sayesinde konteynırların temizliği yerinde, hızlı, ekonomik ve etkin bir şekilde sağlanırken, görüntü kirliliği, koku ve sinek oluşumunun da önüne geçilmiş olunuyor.

"Bütün cadde ve sokaklarımızı baştan aşağıya temizliyoruz"

'Daha Temiz ve Daha Ferah Bir Yeşilyurt' hedefi doğrultusunda çalışmalara aralıksız devam ettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 7/24 mesai yaparak bütün cadde, sokak ve mahalleleri baştan aşağıya temizleyen Temizlik İşler Müdürlüğü ekiplerini tebrik etti. Yeraltı ve galvanizli çöp konteynırlarının iç ve dış temizliğini araç filosuna dahil edilen çöp konteynırı yıkama ve dezenfekte aracıyla büyük bir titizlikle yaptıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Korona virüs salgınıyla etkin ve kararlı bir şekilde mücadele etmek adına hizmetlerimizi her geçen gün genişletiyoruz. İlçemizin her noktasının temiz, sağlıklı ve huzurlu olması adına ekiplerimiz 7/24 mesai yapmaktadır. Daha temiz ve daha ferah bir Yeşilyurt için yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Her alanda olduğu gibi temizlik hizmetlerinde de gerek ekipman gerekse de iş makinelerimizle çok güçlü bir alt yapıya sahibiz. İlçemizi haftanın yedi günü köşe bucak temizleyerek halkımızın sağlıklı, güvenli ve huzurlu ortamlarda yaşamaları için elimizden geleni yapıyoruz. Güçlendirdiğimiz araç filomuzla Yeşilyurt'umuzun her noktasına aynı hizmeti götürüyor, vatandaşımızın yaşam kalitesini arttıracak hizmetler sunuyoruz. Bu kapsamda ilçemizin farklı noktalarına yerleştirdiğimiz yeraltı ve galvanizli çöp konteynırlarının iç ve dış temizliklerini araç filomuza dahil ettiğimiz çöp konteynırı yıkama ve dezenfekte aracıyla yapmaktayız. Yıkama aracımızla çöp konteynırları hijyenik suyla dezenfekte edilmektedir. Yapılan uygulama sayesinde olası bir görüntü ve çevre kirliliğinin de önüne geçmiş oluyoruz. Yaz aylarına girdiğimiz bu dönemde kötü koku veya sinek gibi halkımızı rahatsız edecek durumları engelleyip, sokak ve caddelerimizi temiz bir görüntüye ulaştırmış oluyoruz. Hasar görmüş, yıpranmış ya da işlevini yitirmiş olan çöp konteynırlarını ise yenileri ile değiştiriyoruz. Hepimizin ortak yaşam alanı olan Yeşilyurt'umuzu temiz tutmak bizim asli görevimizdir. Bugüne kadar da insan ve toplum sağlığına zarar verecek hiçbir şeye müsaade etmedik, bundan sonra aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Amacımız; vatandaşlarımıza daha temiz ve daha sağlıklı yaşam koşulları sunmaktır" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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