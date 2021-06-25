Yeşilyurt'ta "En İyi Kiraz Bahçesi, Kiraz ve Kiraz Yaprağı Sarması" yarışması düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yeşilyurt'ta "En İyi Kiraz Bahçesi, Kiraz ve Kiraz Yaprağı Sarması" yarışması düzenlendi

Yeşilyurt'ta 'En İyi Kiraz Bahçesi, Kiraz ve Kiraz Yaprağı Sarması' yarışması düzenlendi
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde Kiraz Kültür ve Spor Festivali kapsamında "En İyi Kiraz Bahçesi, Kiraz ve Kiraz Yaprağı Sarması" yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde Kiraz Kültür ve Spor Festivali kapsamında "En İyi Kiraz Bahçesi, Kiraz ve Kiraz Yaprağı Sarması" yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Yeşilyurt ilçesi Lezzet Caddesi'nde düzenlenen etkinlik, mehter takımının seslendirdiği marşlarla başladı.

Etkinlikte konuşan AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, ilçenin girişimciliğiyle kirazıyla ülkede adından söz ettiren bir il olduğunu söyledi.

İlçenin her mahallesinde insana dokunan hizmetler yaptıklarını hatırlatan Tüfenkci, "Yeşilyurt'u farklı noktalara getiriyoruz. Lezzet Caddesi'nin eski halini hatırlayanlar şimdi muhteşem ve ilçemize yakışan, misafirlerimizi gönül hoşluğuyla gezdireceğimiz yeni bir mekana sahip olduk. Caddenin işlevsel ve insanlara dokunur hale getirilmesi sizlerin ve bizlerin görevi." diye konuştu.

İlçe Kaymakamı Turgay Gülenç ise ilçenin kentin neredeyse tüm 5 yıldızlı otelleri ile sanayisine ev sahipliği yaptığını dile getirerek, "Yeşilyurt kentin göz bebeği ilçelerinden bir tanesi. Kirazıyla gün geçtikçe daha iyi tanınan ilçemiz kiraz festivali kapsamında yaptığı etkinlikle kendini ifada etmeye çalışıyor." ifadelerin kullandı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise Kiraz Kültür ve Spor Festivali'ne yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun şekilde düzenlediklerin belirtti.

Çınar, ilçeyi geliştirmek ve kalkındırmak için var güçleriyle çalıştıklarını aktararak, "Normal belediyecilik hizmetlerinin dışında son zamanlarda kültüre, spora, çevreye ve gastronomiye yatırım yaparak, bölgeyi daha ileri seviyeye getirmeye gayret ettik." dedi.

AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de selamlama konuşması yaptı.

Konuşmaların ardından yarışmalarda dereceye girenlere Tüfenkçi, Gülenç, Çınar, Koca, Güder ve Yeşilyurtlular Dernek Başkanı Zeki Akıncı ödüllerini verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Halit Ergenç Bergüzar Korel Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Cristiano Okay Yokuşlu Yiğit Şardan Hakan Çalhanoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yeşilyurt'ta "En İyi Kiraz Bahçesi, Kiraz ve Kiraz Yaprağı Sarması" yarışması düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 20:04:35. #1.14#

title