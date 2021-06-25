Yeşilyurt'ta "En İyi Kiraz Bahçesi, Kiraz ve Kiraz Yaprağı Sarması" yarışması düzenlendi

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde Kiraz Kültür ve Spor Festivali kapsamında "En İyi Kiraz Bahçesi, Kiraz ve Kiraz Yaprağı Sarması" yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde Kiraz Kültür ve Spor Festivali kapsamında "En İyi Kiraz Bahçesi, Kiraz ve Kiraz Yaprağı Sarması" yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Yeşilyurt ilçesi Lezzet Caddesi'nde düzenlenen etkinlik, mehter takımının seslendirdiği marşlarla başladı.

Etkinlikte konuşan AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, ilçenin girişimciliğiyle kirazıyla ülkede adından söz ettiren bir il olduğunu söyledi.

İlçenin her mahallesinde insana dokunan hizmetler yaptıklarını hatırlatan Tüfenkci, "Yeşilyurt'u farklı noktalara getiriyoruz. Lezzet Caddesi'nin eski halini hatırlayanlar şimdi muhteşem ve ilçemize yakışan, misafirlerimizi gönül hoşluğuyla gezdireceğimiz yeni bir mekana sahip olduk. Caddenin işlevsel ve insanlara dokunur hale getirilmesi sizlerin ve bizlerin görevi." diye konuştu.

İlçe Kaymakamı Turgay Gülenç ise ilçenin kentin neredeyse tüm 5 yıldızlı otelleri ile sanayisine ev sahipliği yaptığını dile getirerek, "Yeşilyurt kentin göz bebeği ilçelerinden bir tanesi. Kirazıyla gün geçtikçe daha iyi tanınan ilçemiz kiraz festivali kapsamında yaptığı etkinlikle kendini ifada etmeye çalışıyor." ifadelerin kullandı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise Kiraz Kültür ve Spor Festivali'ne yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun şekilde düzenlediklerin belirtti.

Çınar, ilçeyi geliştirmek ve kalkındırmak için var güçleriyle çalıştıklarını aktararak, "Normal belediyecilik hizmetlerinin dışında son zamanlarda kültüre, spora, çevreye ve gastronomiye yatırım yaparak, bölgeyi daha ileri seviyeye getirmeye gayret ettik." dedi.

AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de selamlama konuşması yaptı.

Konuşmaların ardından yarışmalarda dereceye girenlere Tüfenkçi, Gülenç, Çınar, Koca, Güder ve Yeşilyurtlular Dernek Başkanı Zeki Akıncı ödüllerini verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş