Yeşilyurt'ta Doğa Kampı Start Aldı

Yeşilyurt Belediyesinin ve Extreme Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği ile birlikte Gündüzbey'de düzenlediği 'Doğa Kampı' start aldı.

Doğası, iklimsel yapısı ve yeşil alanlarıyla dikkat çekici özelliklere sahip Yeşilyurt'un turizm potansiyelini daha iyi bir seviyeye çıkartmak, ilçenin var olan güçlü potansiyelini daha geniş kesimlere duyurmak adına kültürel ve sportif etkinliklere ara vermeden devam eden Yeşilyurt Belediyesi, Extreme Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği ile birlikte Yeşilkonak ve Gençlik Merkezinde eğitim gören öğrencilere yönelik ayda bir kez olmak üzere sekiz ay sürecek Doğa Kampına start verdi. Gündüzbey Havuzbaşı ormanlık alanda kurulan çadırlarda iki gün boyunca misafir edilen 200'e yakın Yeşilkonak ve Gençlik Merkezi öğrencilerine doğa sporlarında kullanılan teçhizatlar, uyku tulumları, arama-kurtarma, harita bilgisi, çadır kurma, acil durumlarda alınması gereken önlemler, ip üzerinde yürüme, kano, yaşam hattı ve doğada hayatta kalma metotları üzerine teorik ve pratik bilgiler aktarıldı. Bir yandan doğa sporlarıyla ilgili teorik ve uygulamalı eğitimler alan diğer taraftan adrenalin ve heyecan dolu anlar yaşayan öğrencilere il dışından gelen ip üzerinde yürüme (slackline) hocaları tarafından uygulamalı eğitimler verildi. Yeşilyurt'un eşsiz güzelliklerine iki günlük kamp süresince şahit olan öğrencilerin doğal ortamda hayatta kalmak adına alınacak önlemleri bire bir yaşadılar. Doğa kampını ziyaret ederek öğrencilerin heyecanına ortak olan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Extreme Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği idarecilerinden kamp hakkında geniş kapsamlı bilgiler aldıktan sonra eğitim çalışmalarını takip etti.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, ilçenin farklı bölgelerinde faaliyetlerine devam eden beş adet Yeşilkonak ve yedi adet Gençlik Merkezindeki eğitim programlarına katılan öğrencilerin doğayı tanımaları ve doğa sporlarıyla ilgili bilgi sahibi olmalarına yardımcı olmak adına ayda bir kez olmak üzere 8 ay sürecek Doğa Kampına start verdiklerini söyledi. Doğa Kampına destek veren Extreme Dağcılık ve Doğa Sporları Derneğine teşekkürlerini sunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, "Yeşilkonak ve Gençlik Merkezlerimizdeki kurslara katılan çocuklarımıza doğayı tanıtmak, çevre bilinci aşılamak ve doğada hayatta kalmak için neler yapmaları gerektiğini teorik ve pratik uygulamalarla anlatmak amacıyla başlattığımız doğa kampını ziyaret ederek yetkililerden bilgiler aldık, çocuklarımızın eğitimlerini yakından takip ettik. İlk olarak Gedik ve Gündüzbey'deki eğitim merkezlerimizdeki programlara katılan 200'e yakın öğrencimizi iki gün boyunca burada misafir ettik. Kamp programımıza diğer Yeşilkonak ve Gençlik Merkezinde eğitim gören çocuklarımızı da dahil edeceğiz. Kurulan çadırlarda kalan çocuklarımıza uzman hocalar tarafından doğa sporları hakkında kapsamlı bilgiler aktarıldı. Çocuklarımız bir yandan doğa sporlarını öğrenirken diğer taraftan kişisel yeteneklerini geliştirme fırsatı yakaladılar. Çocuklarımızın zihinsel ve fiziksel gelişimlerine katkı sunmaya bu tür etkinliklerle devam ediyoruz, çocuklarımızın eğitimi her şeyden önemlidir. Yeşilyurt Belediyesi yaşlılara, engellilere, bayanlara, gençlere ve çocuklarımıza hizmet etmeyi öncelikli hedefleri arasına almıştır, bu hedef doğrultusunda etkinliklerimize devam etmekteyiz. Böylesine faydalı ve verimli bir eğitim programının düzenlenmesinde emeği geçen başta Başkan Yardımcılarımız olmak üzere Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzün çalışanlarına, Extreme Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği idarecilerine ve il dışından katılan hocalarımıza çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Polat, bütün doğaseverleri ve doğa sporuyla uğraşan yerli ve yabancı turistleri eşsiz doğa güzelliklerine sahip Yeşilyurt'a davet ederken, ilçeye gelecek doğaseverleri ağırlamaktan onur duyacaklarını sözlerine ekledi.

Şaban Efe Dinçer isimli bir öğrenci yapılan etkinliğin çok güzel olduğunu ifade ederek, kampı düzenleyen Yeşilyurt Belediyesi ile Extrem Dağcılık ve Doğa Sporları Derneğine teşekkürlerini sundu. - MALATYA