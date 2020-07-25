Yeşilyurt'ta çevre yatırımları arttı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yeşilyurt'ta çevre yatırımları arttı

Malatya'nın Yeşilyurt İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar, her alanda olduğu çevre sağlığı açısından da önemli olan dev yatırımları hayata geçirdiklerini söyledi.

Yeşilyurt'ta çevre yatırımları arttı
25.07.2020 15:09 | Son Güncelleme: 25.07.2020 15:12

Malatya'nın Yeşilyurt İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar, her alanda olduğu çevre sağlığı açısından da önemli olan dev yatırımları hayata geçirdiklerini söyledi.

Yeşilyurt Belediyesi olarak çevre yatırımları hakkında bilgi aktaran Başkan Çınar, her alanda olduğu gibi çevre yatırımlarında markalaşmak ve örnek hizmetlerde bulunmak amacıyla dev yatırımları hayata geçirdiklerini ifade etti. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " 31 Mart seçimlerinden günümüze kadar gelen süreçte çevre dostu yerel yönetim mantığıyla hareket ederek ilçemizi temiz, huzurlu ve refah seviyesi yüksek bir ilçe hüviyetine ulaştırmak amacıyla farkındalık oluşturan çok ciddi hizmetlerde bulunduk. Doğa hiç şüphesiz istediğimiz gibi kullanabileceğimiz bir sömürü ve sınırsız bir kaynak alanı değildir. Sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşamak için doğaya sahip çıkmak ve korumak gerektir. Ecdadımızın bizlere miras olarak bıraktığı çevreyi, bizler de temiz ve sağlıklı bir şekilde gelecek nesillere bırakmamız lazım. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından başlatılıp,Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başarıyla devam eden 'Sıfır Atık' projelerini en fazla destekleyen yerel yönetimler arasında ilk sıralarda yer almaktan gurur duymaktayız. 2019 yılı Kasım ayında İstanbul'da düzenlenen 2. Uluslararası Sıfır Atık Zirvesi'nde 'Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayırma Tesisi 1.Sınıf Atık Getirme Merkezi ve 'Mobil Geri Dönüşüm' projelerimizin Yerel Yönetimler 'Sıfır Atık' Başarı ödülüyle taçlandırılması, çevre dostu bir belediye olduğumuzun açık bir göstergesidir. Çevre yatırımlarında bin 359 belediye arasında ilk 5'te yer alan bir belediye olarak, 3 bin 39 metrekare alan üzerine kurulu bin 300 metrekaresi kapalı tam otomatik sistemle hizmete sunduğumuz Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisimiz teknik alt yapısı ve donanımının yanı sıra atıkların ayrıştırılması ve ber taraf edilmesi noktasında ki faaliyetleriyle çevre yatırımlarına örnek gösterilmektedir. Alanında uzman ekiplerin gözetiminde gerçekleşen atık toplama ve ber taraf edilme işlemleri sırasında ilçemizin mücavir alanlarındaki tüm resmi kurumlar, eğitim merkezleri, okullar, marketler, siteler, alış veriş merkezleri ve spor tesislerinde toplanan atıklar, özel araçlarla tesisimize getirilmektedir.22 personel ve 4 toplama aracımızla 15 Eylül 2019 tarihinde çevre izin lisans belgesini alarak hizmete sunduğumuz bu özel yatırım alanımızda 15 Eylül 2019 ile 30 Haziran 2020 tarihleri arasında 620 bin 680 kilogram karışık ambalaj toplanarak, 5 bin797 adet ağacın kesilmesine, 485 bin litre petrol, 7 bin 76 metreküp su ile 2 milyon 153 bin 473 kilovat enerji tasarrufu sağlanmıştır. Tesislerimizin farklı bölümlerinde 14 farklı atık malzemeyi geri dönüşümünü gerçekleştirmek üzere topluyoruz. Ambalaj atığından atık elektrikli ve elektronikli eşyalara, plastikten kağıda, naylondan metal parçalarına kadar farklı atıkları burada toplayıp 500 ile 700 kiloluk balyalarla ayrı ayrı tasnifleyerek geri dönüşümü mümkün olanları lisanslı veya bakanlığın anlaşmalı yetkilendirilmiş kuruluşlarına ve geri dönüşüm tesislerine, geri dönüşümü mümkün olmayanlar ise lisanslı geri dönüşüm tesislerine gönderilerek ber taraf edilmesini sağlıyoruz. Geniş yelpazede sürdürdüğümüz çevre yatırımlarımız kapsamında 2019 yılı Mart ayından bugüne kadar topladığımız 56.639 kilogram bitkisel atık yağı lisanslı tesislere göndererek 56.000 litre biyodizel geri kazanımını sağlarken, topladığımız 2 ton atık pil ile 8 bin metreküp toprağın zehirlenmesinin önüne geçmiş olduk. 12 ton elektrik-elektronik ve floresan atık toplayarak olumsuz çevresel etkilerinin önüne geçmeye gayret gösteren ekiplerimiz, 22 bin 180 kilogram ömrünü tamamlamış lastikleri toplayarak, çevreye olan zararları azaltılıp geri kazanımı sağlamıştır. 2019 yılında 206 bin 760 adet, 2020 yılında ise yaklaşık 105 tonu bulan 4 bin 700 çuval tekstil ve giysi ürünleri toplanarak, yıkama, kurutma, ütüleme ve onarım işlerimden sonra Emanet Çarşımız üzerinden ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır. Bununla birlikte niteliksiz 22 ton tekstil ürünü geri kazanım lisanslı firmalara teslim edilerek döngüsel ekonomiye katkıda bulunduk. Çevre yatırımlarında rol model olan, örnek alınan ve markalaşan bir Yeşilyurt kimliğine doğru hızla adımlarla ilerliyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Sıfır atık belgesini Malatya'da alan ilk yerel yönetimiz"

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınması zorunlu hale gelen 'Sıfır Atık' Belgesini Malatya'da ilk alan yerel yönetim olduklarını belirten Başkan Mehmet Çınar, "Çöplerin ayrıştırılarak milli ekonomiye kazandırılması ve atık çöplerin oluşmaması adına ilçe genelinde yaptığımız başarılı çalışmaların yanı sıra hizmet binalarına yerleştirdiğimiz geri dönüşüm atık kutuları ve personellere yönelik eğitim çalışmalarımızdan dolayı 'Sıfır Atık' Belgesini almaya hak kazandık. Yeşilyurt Belediyesi olarak çevrenin kirlenmesini önleme ve çevremizi temiz tutma noktasında üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmenin çabası içerisindeyiz. Nefes aldığımız kent, içtiğimiz su, gezdiğimiz yerler ve yaşadığımız çevrenin temiz olmasının yolu, çevreyi kirletmemekten ve engel olmaktan geçer. Çevre dostu bir belediye olarak, insanlara çevre bilincini aşılayan ve çevreye duyarlı bir nesil yetiştirilebilmesi amacıyla farkındalıklar yaratmayı ilkemiz haline getirdik. Doğanın bizlere sunduğu tüm güzellikleri korumak; dünyamıza ve çevremize zarar veren kirliliği önlemek hepimizin ortak görevidir. Çevre, insanın mizacını, doğasını, yaşam şeklini ve yarınlarını da yansıtan bir olgudur. Sokağa çıkma kısıtlamalarıyla doğanın soluk almasına fırsat verdiğimizde hızlıca kendini yenilediğine şahit olduk. Temiz hava, temiz su ve topraktan gelen gıdanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha keşfettik. Her şerde bir hayır vardır düsturu ile insanlık olarak geçmişte yaptıklarımızdan dersler çıkartarak yeni bir hayata başlamak için bu süreci fırsata çevirmeliyiz. Çevre sorunlarıyla mücadelenin en önemli şartlarından biri de çocuk yaşlardan başlayarak vatandaşlarımıza çevre duyarlılığının aşılanması, tüm insanlığı tehdit eder boyuta ulaşmış bu tehlikeye karşı alınacak tedbirleri toplumun tüm bireylerinin benimsemesidir. Bu hususta aileler ve eğitimciler başta olmak üzere hepimize büyük sorumluluklar düşmektedir. Eğer sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşamak istiyorsak tabiatımıza ve çevremize sahip çıkmalıyız. En temiz ve en sağlıklı doğada yaşamak bütün insanların ortak hakkıdır" diye bilgiler aktardı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

İnternetteki 'soda açma' videosu 5 yaşındaki çocuğu tek gözünden etti 3. Sayfa
İnternetteki 'soda açma' videosu 5 yaşındaki çocuğu tek gözünden etti
Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal bölge, halıyla kaplanmadı Güncel
Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal bölge, halıyla...
1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' 50 bin liraya alıcısını bekliyor Ekonomi
1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' 50 bin liraya alıcısını bekliyor
Kadın doktoru darbeden 19 yaşındaki kızın 4 yıl hapsi istendi 3. Sayfa
Kadın doktoru darbeden 19 yaşındaki kızın 4 yıl hapsi istendi
Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu Politika
Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu
Galericiler, ikinci el araç fiyatlarında yüzde 15 gibi bir artış daha bekliyor Ekonomi
Galericiler, ikinci el araç fiyatlarında yüzde 15 gibi bir artış daha bekliyor
Kılıçdaroğlu'nun rakibi İlhan Cihaner'den kendi partililerine zehir zemberek sözler: Bu alçaklıktır
Kılıçdaroğlu'nun rakibi İlhan Cihaner'den kendi partililerine zehir zemberek sözler: Bu alçaklıktır
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk bayrağına yapılan küstah saldırıyla ilgili ilk yorum
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk bayrağına yapılan küstah saldırıyla ilgili ilk yorum
Ömürlerinin baharındaki nişanlı çiftçi kaza ayırdı
Ömürlerinin baharındaki nişanlı çiftçi kaza ayırdı
Doktorların bile hamile sandığı kadının karnından 6 kilogramlık kitle çıktı
Doktorların bile hamile sandığı kadının karnından 6 kilogramlık kitle çıktı
Kadınların düdüklü tencere kavgası kamerada! Polis, güçlükle ayırdı
Kadınların düdüklü tencere kavgası kamerada! Polis, güçlükle ayırdı
Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu
Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu
Pakistan'da fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı gerçek çok farklı çıktı
Pakistan'da fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı gerçek çok farklı çıktı
Birlikte yaşadığı kadının ikiz kızlarını, oğluyla beraber istismar etti! Çocukların annesi olanlara göz yumdu
Birlikte yaşadığı kadının ikiz kızlarını, oğluyla beraber istismar etti! Çocukların annesi olanlara göz yumdu
Antep fıstığı üreticileri, hırsızlık olaylarına karşı tarlalarda silahlı nöbet tutuyor
Antep fıstığı üreticileri, hırsızlık olaylarına karşı tarlalarda silahlı nöbet tutuyor
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP Kurultayı'nda! Gazetecilerin 'Ayasofya' sorusuna 2 kelimelik yorum
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP Kurultayı'nda! Gazetecilerin "Ayasofya" sorusuna 2 kelimelik yorum
Emekli vatandaş, sipariş ettiği hediyelik kağnı gelmeyince atölye kurup kendi üretmeye başladı
Emekli vatandaş, sipariş ettiği hediyelik kağnı gelmeyince atölye kurup kendi üretmeye başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasya Çevre Yolu'nu canlı bağlantı ile açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasya Çevre Yolu'nu canlı bağlantı ile açtı
Burak Yılmaz, yabancı oyunculara para ödenip yerli oyunculara ödenmemesi nedeniyle Beşiktaş'tan ayrıldı
Burak Yılmaz, yabancı oyunculara para ödenip yerli oyunculara ödenmemesi nedeniyle Beşiktaş'tan ayrıldı
Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün vatandaşlara soruldu: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz?
Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün vatandaşlara soruldu: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz?
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın acı günü! Babasını son yolculuğuna uğurladı
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın acı günü! Babasını son yolculuğuna uğurladı
Oğlunun acısını unutmaya çalışan Ebru Şallı, Bodrum tatilinde görüntülendi
Oğlunun acısını unutmaya çalışan Ebru Şallı, Bodrum tatilinde görüntülendi
Barcelona'nın efsanelerinden Xavi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı
Barcelona'nın efsanelerinden Xavi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı
Gökhan Gönül, Fenerbahçe'yle 800 bin euro karşılığında anlaştı
Gökhan Gönül, Fenerbahçe'yle 800 bin euro karşılığında anlaştı
Pınar Gültekin cinayetinde annenin 'Katil tek değildi' şüphesini 2 bin saatlik görüntüler çürüttü
Pınar Gültekin cinayetinde annenin "Katil tek değildi" şüphesini 2 bin saatlik görüntüler çürüttü
Kurban Bayramı öncesi mangal satışlarında yoğun artış yaşanıyor
Kurban Bayramı öncesi mangal satışlarında yoğun artış yaşanıyor
Mario Balotelli'nin eski sevgisili Raffaella Fico, banyo yaparken çırılçıplak poz verdi
Mario Balotelli'nin eski sevgisili Raffaella Fico, banyo yaparken çırılçıplak poz verdi
Mohammed Ayad yaptığı hata sebebiyle MasterChef'ten diskalifiye edildi
Mohammed Ayad yaptığı hata sebebiyle MasterChef'ten diskalifiye edildi
Tansu Çiller'den oğlu Mert Çiller'in eşine şiddet uyguladığı iddialarına yanıt: Kadına kalkan eli kırarım
Tansu Çiller'den oğlu Mert Çiller'in eşine şiddet uyguladığı iddialarına yanıt: Kadına kalkan eli kırarım
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Mensur Işık Özlem Zengin Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Emrah Ozan Güven Huysuz Virjin Selçuk Yöntem
Spor Can Bartu Okan Buruk Rıza Çalımbay Aziz Yıldırım Sergen Yalçın
Daha Fazla Türk Karar Cuma Namazı Kurban Bayramı
Şu an buradasınız: Yeşilyurt'ta çevre yatırımları arttı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.7.2020 15:13:30. #1.15#
title