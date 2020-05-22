Yeşilyurt'ta bayram boyunca korona tedbirleri devam edecek
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Yeşilyurt'ta bayram boyunca korona tedbirleri devam edecek

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " İçişleri Bakanlığımızın genelgesi ile Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından arife günü ve bayram süresince ilçemizin tüm bölgelerinde ekiplerimiz görev başında olup, temizlik ve denetim çalışmalarına...

Yeşilyurt'ta bayram boyunca korona tedbirleri devam edecek
22.05.2020 16:21 | Son Güncelleme: 22.05.2020 16:24

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " İçişleri Bakanlığımızın genelgesi ile Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından arife günü ve bayram süresince ilçemizin tüm bölgelerinde ekiplerimiz görev başında olup, temizlik ve denetim çalışmalarına devam edecekler" diye konuştu.

Yeşilyurt Belediyesi, Çin'de ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının yayılmasını önlemek, vatandaşların sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek ve salgında en etkili mücadele olan sosyal mesafeyi sağlamak amacıyla başlattığı çalışmalara hız kesmeden devam ederken, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı Ramazan Bayramı'nda da tedbiri elden bırakmayacak.

Arife gününden, bayramın son gününe kadar uygulanacak olan sokağa çıkma yasağını fırsat bilen Yeşilyurt Belediyesi ekipleri, bayram bitiminde vatandaşları daha temiz, daha ferah ve daha güzel bir Yeşilyurt'ta karşılamak adına yolları, kaldırımları ve park alanlarınızı baştan aşağıya temizleyip, açık kalacak olan işyerlerinde denetimlerine devam edecek.

"Huzurlu ve güzel bir bayram için gereken tedbirleri alacağız"

Ramazan Bayramının İslam Alemi için eşsiz bir manevi değere sahip olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, bayramın Yeşilyurt'ta huzur, güven ve refah içerisinde geçmesi için tüm önlemleri aldıklarını söyledi. Tüm insanların yeni tip korona virüs nedeniyle büyük bir sınavdan geçtiğine dikkat çeken Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Korona virüs salgınını bertaraf etmek adına Cumhurbaşkanlığımız tarafından alınan karar gereği Ramazan Bayramı boyunca tüm vatandaşlarımız evlerinde olacaklar. Sokaklarımız ve caddelerimiz boş kalacak ancak bugünlerin el birliği ve sabırla geride kalacağına, daha güzel günlerde bir arada olacağımıza yürekten inanıyorum. Bugün göstereceğimiz sabır ve metanet bizleri daha güzel günlere kavuşturacaktır. Devlet ve millet el ele vererek bu imtihanı inşallah kazanacağız. Bu nedenle bayramı her ne kadar buruk bir şekilde kutlayacak olsak ta alınan tüm kararların insan sağlığı için olduğunu unutmayalım. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı dört günlük süreçte sürekli sahada olacağız ve bayramın huzur ve güven içerisinde geçmesi adına gereken tedbirleri alacağız. Tüm ekiplerimiz 24 saat esasına göre görevinin başında olup, değerli hemşerilerimizin hizmetinde olacaktır. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz arife günü ve bayram süresince sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı virüs mücadelesi kapsamında zaten devam eden dezenfekte çalışmalarımızı aynen sürdürecek. Yollarımızı ve kaldırımlarımızı baştan aşağıya ilaçlı sularla yıkayarak vatandaşlarımızı bayram sonunda daha güzel, daha temiz, daha ferah bir Yeşilyurt ile karşılayacağız. Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz açık olan işyerlerindeki hijyen ve evrak kontrollerine denetimlerine devam edecek. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza hizmetlerimizi ulaştırmada hiçbir sorun yaşamayacağız. Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü ekiplerimiz belirlenen yardımları adreslerine ulaştırmayı sürdürecek. Vatandaşlarımızın mezarlık ziyaretlerini rahat ve huzurlu bir ortamda yapmaları için mezarlıklarımızda temizlik ve bakım çalışmaları yaptık. Hemşerilerimiz her hangi bir talep veya isteklerini 444 8 910 nolu Çağrı Merkezimizden bize 24 saat boyunca iletebilirler" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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