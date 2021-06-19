Yeşilyurt'ta babalar gününe özel uçurtma şenliği
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Yeşilyurt'ta babalar gününe özel uçurtma şenliği

Yeşilyurt'ta babalar gününe özel uçurtma şenliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi ve AK Parti Yeşilyurt İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı, 'Babalar Günü' dolayısıyla 'Babamla Ben' Uçurtma Şenliği düzenledi.

Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi ve AK Parti Yeşilyurt İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı, 'Babalar Günü' dolayısıyla 'Babamla Ben' Uçurtma Şenliği düzenledi. Neşeli ve keyif dolu anlara sahne olan şenliğe ilgi gösteren çocukların hayalleri gökyüzünü renklendirdi.

Yeşilyurt Belediyesi'ne ait Mollakasım Mahallesi'ndeki Futbol Sahasında düzenlenen sportif etkinliklere aileler ve çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Yeşilyurt Belediyesi tarafından dağıtılan ücretsiz uçurtmaların gökyüzüne bırakılması sırasında çocuklar büyük bir heyecan yaşarken, çocukluk yıllarında bu tip oyunlar oynayan büyükler ise eski günlerini hatırlayarak nostaljik anlar yaşadılar. Gökyüzüne bir anlamda umutlarını ve hayallerini uçuran çocuklar neşe dolu anlar yaşadılar.

Bir yandan uçurtmalarını uçuran diğer taraftan langırt ve masa tenisi maçlarında hünerlerini sergileyen çocuklar ve aile bireyleri, düzenlenen organizasyondan dolayı teşekkürlerini sundular.

Babalar Günü dolayısıyla düzenledikleri etkinlikte çocukların heyecanının görülmeye değer olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Nogay, "Ailesini ve çocukları için her türlü fedakarlığı ve özveriyi gösteren tüm babaların bu özel günlerini öncelikle kutluyoruz. Bu vesileyle vatanımızı ve şanlı al bayrağımızı müdafaa sırasında şehit düşen tüm şehit babalarımızı ve gazi babalarımızı rahmet, minnet ve özlemle yad ediyoruz. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta aileyi ve çocukları merkeze alan hizmet anlayışımız gereği Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar'ın talimatıyla her hedef kitlesine yönelik etkinliklerimize bugün bir yenisini daha ekledik. Babalar Gününe özel olarak düzenlediğimiz 'Babamla Ben' uçurtma şenliğimizde renkli ve güzel görüntüler ortaya çıktı. Burada amaç babalar olsa da tüm aile bireyleriyle birlikte coşku ve güzellikleri birlikte yaşadık. Pandemi dolayısıyla uzun süre evde kalan her yaştan vatandaşımızın katıldığı etkinliğimizde bir yandan uçurtmalar gökyüzüne bırakıldı diğer taraftan langırt ve masa tenisi gibi etkinliklerle heyecan dolu anlar yaşandı. Gözümüzün nuru, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın gönüllerince koşup eğlendikleri esnada yaşadıkları mutluluğu anlatmaya kelimeler yetmez. Belediye olarak normalleşme süreciyle birlikte inşallah her hedef kitlesine yönelik etkinliklerimize ara vermeden devam edeceğiz. Bu tür güzel etkinliklerin hayata geçmesinde desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar'a teşekkür ediyoruz" dedi.

Uçurtma Şenliğinde aileler ve çocuklarla bir araya geldiklerini vurgulayan AK Parti Yeşilyurt İlçe Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav ise, " Yeşilyurt Belediyesi ile birlikte düzenlediğimiz bu güzel organizasyonda 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuklarımız uçurtmalarını uçurup çeşitli sportif aktiviteler yaparak gönüllerince eğlendiler. İnşallah pandemi sonrasında daha güzel etkinlikler yapacağız. İlçemizdeki bu tür sportif ve kültürel etkinliklere sürekli destek veren Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar'a teşekkür ediyoruz " ifadelerini kullandı. - MALATYA

Yeşilyurt'ta babalar gününe özel uçurtma şenliği
Yeşilyurt'ta babalar gününe özel uçurtma şenliği
Yeşilyurt'ta babalar gününe özel uçurtma şenliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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