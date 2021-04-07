Yeşilyurt'ta 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı
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Yeşilyurt'ta 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı

Anadolu Ajansı / Ramazan Sarıcan - Haberler | Güncel
Yeşilyurt'ta 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi.

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Gubbettin Kaya ve Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Aymak, Yunus Emre İlkokulu ve Ortaokulunda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarının açılısında, öğrencilerin proje öğretmenleri ile hazırladıkları 12 projeyi inceleyerek bilgi aldı.

Kaya, "Bu yıl Tokat genelinde ilk olarak TÜBİTAK fuarını Yeşilyurt ilçemizde ve Yunus Emre okulumuzda açtık. Gayet güzel projeler yapmışsınız, organizasyonda emeği geçen okul yönetimine, projelerin gerçekleştirilmesine katkı sağlayan öğretmen ve öğrencilere teşekkür ediyorum. İnşallah içinde bulunduğumuz virüs belasından bir an önce kurtulur ve bu projeleri daha geniş kapsamlı alanlarda açarız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Sarıcan

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