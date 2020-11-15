Yeşilyurt'ta 200 dekar arazi taşkınlardan korundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yeşilyurt'ta 200 dekar arazi taşkınlardan korundu

15.11.2020 16:36 | Son Güncelleme: 15.11.2020 16:41
Yeşilyurt'ta 200 dekar arazi taşkınlardan korundu

Malatya merkez ilçe Yeşilyurt'ta 9 milyon liraya mal olan taşkın koruma tesisi sayesinde, 1 ilçe merkezi, 200 dekar tarım arazisi taşkınlardan korundu.

Malatya merkez ilçe Yeşilyurt'ta 9 milyon liraya mal olan taşkın koruma tesisi sayesinde, 1 ilçe merkezi, 200 dekar tarım arazisi taşkınlardan korundu.

Devlet Su İşleri (DSİ) 9. Bölge Müdürü Mahmut Dündar yaptığı açıklamada, "DSİ 9. Bölge Müdürlüğümüz tarafından Malatya Yeşilyurt İlçe Merkezinde yapımı tamamlan Malatya Yeşilyurt İlçe Merkezi 2. Kısım Taşkın Koruma İnşaatı ilçenin çehresini değiştiriyor. Cumhurbaşkanlığı 3'ncü 180 günlük eylem planında açılışı yapılacak tesisler içerisinde yer alan taşkın koruma işimiz kapsamında; çift taraflı toplam 2 bin 60 metre uzunluğunda, 10 metre genişliğinde, 2,35 metre yüksekliğinde kılavuz kanallı betonarme kanal, 2 bin 60 metre uzunluğunda ferforje korkuluk, 1 adet araç köprüsü ve 1 adet yaya köprüsü yapılmıştır" ifadelerine yer verdi.

Yaklaşık 9 milyon liraya mal olan taşkın koruma tesisi sayesinde;

1 ilçe merkezi, 200 dekar tarım arazisinin taşkınlardan korunduğunu bildiren Dündar, "Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MASKİ) tarafından Yeşilyurt İlçemizin batı kolektörüyle dereye akan kanalizasyon sorununun çözülmesine imkan sağlanmıştır.

Bu derenin mansabında yer alan Malatya Beylerderesi Göletimizin rezervuarına kanalizasyon sularının akması önlenmiş olacaktır.

Şehrin en büyük rekreasyon projesi olan Yeşilyurt Belediyesi Beylerderesi Şehir Parkının (Yeşil Vadi) yapımının önündeki yapısal ve çevresel sorunların çözülmesi sağlanarak işin yapımının önündeki engeller kaldırılmış olacaktır" dedi. - MALATYA

Yeşilyurt'ta 200 dekar arazi taşkınlardan korundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Organik tarımda 200 ürünle 200 milyon dolar ihracat
Organik tarımda 200 ürünle 200 milyon dolar ihracat
Bu ekmek 200 yıllık ekşi mayayla yapılıyor
Bu ekmek 200 yıllık ekşi mayayla yapılıyor
Fındık üreticilerine dekar başına 191 TL ödeme yapılacak
Fındık üreticilerine dekar başına 191 TL ödeme yapılacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ümit Özdağ Kamala Harris Abdülhamit Gül Mustafa Varank Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kutsi Tarkan Fatih Artman Aydemir Akbaş
Spor Samatta Samet Aybaba Domagoj Vida Abdullah Avcı Dorukhan Toköz
Daha Fazla Kasım Yangın Antalya Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yeşilyurt'ta 200 dekar arazi taşkınlardan korundu - Malatya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.11.2020 16:53:06. #1.14#
title