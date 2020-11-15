Yeşilyurt'ta 200 dekar arazi taşkınlardan korundu

Malatya merkez ilçe Yeşilyurt'ta 9 milyon liraya mal olan taşkın koruma tesisi sayesinde, 1 ilçe merkezi, 200 dekar tarım arazisi taşkınlardan korundu.

Malatya merkez ilçe Yeşilyurt'ta 9 milyon liraya mal olan taşkın koruma tesisi sayesinde, 1 ilçe merkezi, 200 dekar tarım arazisi taşkınlardan korundu.

Devlet Su İşleri (DSİ) 9. Bölge Müdürü Mahmut Dündar yaptığı açıklamada, "DSİ 9. Bölge Müdürlüğümüz tarafından Malatya Yeşilyurt İlçe Merkezinde yapımı tamamlan Malatya Yeşilyurt İlçe Merkezi 2. Kısım Taşkın Koruma İnşaatı ilçenin çehresini değiştiriyor. Cumhurbaşkanlığı 3'ncü 180 günlük eylem planında açılışı yapılacak tesisler içerisinde yer alan taşkın koruma işimiz kapsamında; çift taraflı toplam 2 bin 60 metre uzunluğunda, 10 metre genişliğinde, 2,35 metre yüksekliğinde kılavuz kanallı betonarme kanal, 2 bin 60 metre uzunluğunda ferforje korkuluk, 1 adet araç köprüsü ve 1 adet yaya köprüsü yapılmıştır" ifadelerine yer verdi.

Yaklaşık 9 milyon liraya mal olan taşkın koruma tesisi sayesinde;

1 ilçe merkezi, 200 dekar tarım arazisinin taşkınlardan korunduğunu bildiren Dündar, "Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MASKİ) tarafından Yeşilyurt İlçemizin batı kolektörüyle dereye akan kanalizasyon sorununun çözülmesine imkan sağlanmıştır.

Bu derenin mansabında yer alan Malatya Beylerderesi Göletimizin rezervuarına kanalizasyon sularının akması önlenmiş olacaktır.

Şehrin en büyük rekreasyon projesi olan Yeşilyurt Belediyesi Beylerderesi Şehir Parkının (Yeşil Vadi) yapımının önündeki yapısal ve çevresel sorunların çözülmesi sağlanarak işin yapımının önündeki engeller kaldırılmış olacaktır" dedi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı