Yeşilyurt'ta 19 Mayıs özel sportif gösterileri düzenlendi
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Yeşilyurt'ta 19 Mayıs özel sportif gösterileri düzenlendi

Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi, Yaşam ve Spor Merkezinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının 101'nci yılı dolayısıyla sosyal mesafe kurallarına uygun olarak özel sportif gösterileri düzenlendi.

Yeşilyurt'ta 19 Mayıs özel sportif gösterileri düzenlendi
19.05.2020 13:56 | Son Güncelleme: 19.05.2020 13:56

Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi, Yaşam ve Spor Merkezinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının 101'nci yılı dolayısıyla sosyal mesafe kurallarına uygun olarak özel sportif gösterileri düzenlendi.

Türk Bayraklarıyla süslenen Yaşam ve Spor Merkezinde saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 101 yıl önce Samsun'da yakılan istiklal ve özgürlük meşalesinin ilelebet Türkiye'yi aydınlatacağını söyledi.

Tarihin dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs 1919'un 101. yıl dönümüne ulaşmanın coşku ve heyecanını yaşadıklarını ifade eden Başkan Mehmet Çınar, "19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da başlattığı Milli Mücadele ile başlayan özgürlük ve hürriyet mücadelesi, ulusal bağımsızlığımıza doğru atılan tarihi bir adımdır. 101 yıl önce Samsun'da yakılan istiklal meşalesiyle bizlere emanet edilen kutsal vatan topraklarında özgür ve hür bir şekilde yaşıyoruz. Bugünkü bağımsızlığımızı ve varlığımızı şüphesiz ki o günlerde verilen kahramanca mücadeleye borçluyuz. 19 Mayıs 1919 milletimiz için büyük bir iftihar kaynağı, inanç, bağımsızlık ve kararlılık sembolüdür. Binlerce şehit vererek, sıkıntı ve yokluklar içinde, büyük bir özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti bizlere ve gençlere emanettir. Bu değerli emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak, gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmak, hepimizin öncelikli görevidir. Küresel bir tehdit haline dönüşen pandemi salgınından dolayı programlarımızı daha coşkulu ve daha fazla katılım altında yapmak isterdik ancak olmadı, bu yıl bayramı buruk kutluyoruz. Gençlerimizle hayatın her anında birlikteyiz, yolumuza onlarla devam ediyoruz.101 yıl önce başlayan özgürlük mücadelesini, bizlere emanet edilen vatan topraklarını, dökülen şehit kanlarını ve verilen emeklerin boşa gitmemesi içinde var gücümüzle milletimiz için, gençlerimiz için, gelecek nesillerimiz için hiç durmadan çalışıyoruz. Her geçen gün daha fazla gelişip büyüyen, Anadolu'nun parlayan yıldızı, Malatya'nın en büyük ilçesi Yeşilyurt'umuzda gençlere yönelik çok önemli hizmetler yapmaktayız. Gençlerimizin her türlü alanda kendilerini yetiştirmeleri ve geliştirmeleri için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz" dedi.

Göreve gelir gelmez ilk olarak Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nü kurduklarına dikkat çeken Çınar, "Gençlerimize yönelik hizmetlere bu şekilde daha fazla ağırlık veriyoruz. Gençlerimizin düşüncelerini ve taleplerini öğrenmek adına 'Merhaba Gençler' projemizi başlattık her ne kadar şu anda okullar kapalı olsa da yinede gençlerimizin taleplerini sosyal paylaşım sitelerimiz üzerinden almaya devam ediyoruz. 'Mahalle Meclisleri' projemiz çatısı altında oluşturulan istişare heyetlerinde yer alan gençlerimizin fikirleri, yolumuzu aydınlatmaktadır. Yeniden düzenlediğimiz Yaşam ve Spor Merkezimizin yanı sıra Yeşilkonak, Gençlik ve Kültür Merkezlerimizde, Millet Kıraathanelerimiz ve Bilgi Evlerimizde geleceğimizin teminatı olan gençlerimize yönelik sportif, kültürel ve sosyal faaliyetlerimize ağırlık veriyoruz. Bölgemize örneklik teşkil edecek bu tür yatırımlarımıza bundan sonra daha fazla ağırlık vereceğiz. Tabii ki bu dönemde pandemi salgınından dolayı bu faaliyetlerimize ara verdik ancak on-line üzerinden devam eden uzaktan eğitim ve sportif aktivitelerimizle gençlerimizle olan gönül bağlarımızı sürekli canlı tutuyoruz. Gençlerimize yapılan yatırım asla karşılıksız kalmaz, onları bizim umudumuz ve yarınlarımızdır. Bugün ki özel gösterilerini bizimle paylaşan tüm gençlerimize teşekkür ediyorum, gelecek hayatlarında başarılar diliyorum. Bu vesileyle bir kez daha başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyor, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum. Bununla birlikte İslamiyet'te çok özel ve müstesna bir yere sahip olan, bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen mübarek Kadir Gecesini bu gece idrak edeceğiz. Tüm İslam Aleminin ve değerli hemşehrilerimin mübarek Kadir Gecesini tebrik ediyorum, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" diye konuştu.

Sporcuların özel gösterileri büyük beğeni topladı

Çınar'ın konuşmasından sonra Yeşilyurt Belediyespor Kulübü kıck-boks ve futbol takımının yanı sıra Yeşilyurt Kent Konseyi Bisiklet Çalışma Grubu sporcuları, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak ayarlanan alanda özel gösterilerini katılımcılarla paylaştılar. Kıck-Boks takımı sporcularının Covid-19 salgınına dikkat çekmek amacıyla sergiledikleri gösteri ise büyük beğeni topladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının 101'nci yılına özel olarak düzenlenen gösteriler, Türk Bayrağı önünde çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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