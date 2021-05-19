Yeşilyurt'ta 19 Mayıs özel bir programla kutladı

Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının 102'nci yılı dolayısıyla 'Spor Etkinlikleri ve Şiir Dinletisi' programı düzenledi.

Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının 102'nci yılı dolayısıyla 'Spor Etkinlikleri ve Şiir Dinletisi' programı düzenledi. Yeşilyurt Belediyespor Kulübü sporcularının gösterileri ayakta alkışlandı.

Türk Bayraklarıyla süslenen Yeşilyurt Belediyesi Yakınca Yaşam ve Spor Merkezi önünde düzenlenen programa, Yeşilyurt Belediye Başkan Vekili İsmail Caner Kaymaz, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Nogay ve Mehmet Cüreoğlu, Yakınca Mahalle Muhtarı Mevlüt Tunç, Yeşilyurt Belediyespor Kulübü sporcuları ve aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra programın açılış konuşmasını yapan Yeşilyurt Belediye Başkan Vekili İsmail Caner Kaymaz, "19 Mayıs 1919, Anadolu'da yeni Türk Devleti'nin fiilen temellerinin atıldığı gündür ve Türkiye Cumhuriyeti tarihimizin başlangıcıdır. 19 Mayıs, sadece Türk milli kurtuluş hareketinin başlangıcı olmakla kalmamış, yeni Türk devletinin milletler ailesi içerisindeki yerini almasını da sağlamıştır. Tüm bu sebeplerden dolayı 19 Mayıs, milletimiz için son derece önemli bir anlama sahiptir. Gençlerimiz, kendilerine armağan edilen bu günün ruhunu gerektiği gibi taşıyabilirse, Kurtuluş Savaşı'nda atılan adımlar boşa gitmemiş olacak ve güzel vatanımız daha da ileri seviyelere gidecektir. Ecdadımızın alın teri ve dökülen kanları hepimize rehber olmalıdır. Bugün sahip olduğumuz Cumhuriyetimiz, bağımsızlığımız ve demokrasimiz 19 Mayıs'ta başlatılan mücadelenin eseridir. 19 Mayıs 1919, milletimizin tarih sayfası önünde yeniden şaha kalkışının başlangıcıdır. Bu tarih tüm dünya milletlerine şunu bir kez daha göstermiştir ki; Türk Milleti bağımlı yaşamaktansa ölmeyi tercih etmektedir. Bugünkü mevcudiyetimizi ve bağımsızlığımızı şüphesiz ki o günlere borçluyuz. Tarihimizde ki dönüm noktalarından olan bu anlamlı günü Türk gençliğine armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, gençliğe verdiği değeri ve güveni ortaya koyarak Türkiye Cumhuriyeti'nin onların omuzlarında yükseleceğini ifade etmiştir. Gençlerimizin dün olduğu gibi bugün de kendilerine tevdi edilen bu ulvi görevi yerine getireceklerine, özgürlük ve bağımsızlığımıza kast edenlere karşı her türlü imkan ve şartta ülkemizi koruyacaklarına olan güvenimiz ve inancımız tamdır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyor, ülkemiz ve milletimiz için aydınlık dolu yarınlar ve daha nice yıllar temenni ediyorum. Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizi bir kez daha saygı, şükran, rahmet ve minnetle anıyorum" diye konuştu.

Selin Nisa Nur isimli öğrencinin okuduğu '19 Mayıs' şiirinden sonra kurulan özel platformda gösterilerini sahneleyen Yeşilyurt Belediyespor Kulübü Taek-wondo, Basketbol, Kick-Boks, Masa Tenisi, Futbol ve Görme Engelliler Satranç takımı sporcuları, izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

Ellerindeki Şanlı Türk Bayraklarıyla güzel ve duygusal anların ortaya çıkmasını sağlayan Yeşilyurt Belediyespor Kulübü sporcularına, günün anısı olarak satranç takımı ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Program, hatıra fotoğraf çekimiyle sona erdi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı