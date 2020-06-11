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Yeşilyurt: "Sivasspor büyük bir kulüp"

Sivasspor ile 5 yıllık sözleşme uzatan Erdoğan Yeşilyurt, "Sivasspor büyük bir kulüp" dedi.

Yeşilyurt:
11.06.2020 16:02 | Son Güncelleme: 11.06.2020 16:06

Sivasspor ile 5 yıllık sözleşme uzatan Erdoğan Yeşilyurt, "Sivasspor büyük bir kulüp" dedi.

Sivasspor'la sözleşmesini 2025 yılına kadar uzatan başarılı oyuncu Erdoğan Yeşilyurt, resmi internet sitesine özel açıklamalarda bulundu. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Erdoğan, Demir Grup Sivasspor'a imza atmakla çok anlamlı bir karar verdiğini belirterek, "Ailecek bu kararı verdik ve 5 senelik imza attım Demir Grup Sivasspor'umuza. İnşallah 5 sene boyunca istediğimiz hedeflere ulaşırız. Yurt içinden ve yurt dışından gelen teklifler vardı ama benim her zaman Sivas'a sıcak baktığımı herkes biliyor. Bunu bütün röportajlarımda her zaman dile getiriyordum; Sivasspor'un ne kadar büyük bir kulüp olduğunu. Söylemlerimi gerçekleştirerek 5 yıl imza attım. İnşallah iki taraf için de hayırlı olur." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, açıklamasının devamında, "Çok fazla konuşmadık. Hemen oturduk ve anlaştık. Buradan Başkanımız Mecnun Otyakmaz'a, Başkan Vekilimiz Erdal Sarılar'a ve Teknik Direktörümüz Rıza Çalımbay'a teşekkür ediyorum. İnşallah ben de Rıza hocam da uzun yıllar Sivasspor'umuza hizmet ederiz ve istediğimiz hedeflere ulaşırız" şeklinde konuştu. Korona virüs tedbirleri kapsamında liglere verilen aranın ardından maçlarda taraftarlardan uzak kalacağının hatırlatılması üzerine Erdoğan, "Normalde taraftarlarımıza, 'Bu maçta stadyuma gelin ve bizi destekleyin' dememiz lazımdı ama maalesef olmuyor. Taraftarlarımız maçlarımızı televizyondan izleyerek bizi desteklesin. Biz de sahada elimizden geleni yapacağız. Buna emin olsunlar. İnşallah istediğimiz galibiyete de ulaşırız" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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