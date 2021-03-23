Yeşilyurt Mahallesi'ne yeni sağlık merkezi hayırlı olsun
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Yeşilyurt Mahallesi'ne yeni sağlık merkezi hayırlı olsun

23.03.2021 10:37 | Son Güncelleme: 23.03.2021 10:42
Yeşilyurt Mahallesi'ne yeni sağlık merkezi hayırlı olsun

Melikgazi Belediyesi Yeşilyurt Mahallesi'ne yapacağı aile sağlığı merkezi ve 112 acil istasyonu için Mehmet Kamanlıoğlu ile protokol imzaladı.

Melikgazi Belediyesi Yeşilyurt Mahallesi'ne yapacağı aile sağlığı merkezi ve 112 acil istasyonu için Mehmet Kamanlıoğlu ile protokol imzaladı.

İlçenin sağlık ihtiyacı olan yerlerde sağlık hizmetlerinin bir bir hayata geçtiğini söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, "Hayırlı bir güzel işe daha imza attık. Yeşilyurt Mahallemizde güzel bir aile sağlık merkezi ve 112 acil istasyonu yapmak için hayırseverimiz Mehmet Beyle birlikte protokol imzaladık. Kendileri belediyemize bir katkıda bulunuyor. İnşallah onun bulunduğu katkıdan daha fazlasını da belediye olarak biz yapıyoruz. Böylece el birliği ile Yeşilyurt Mahallemize bir aile sağlık merkezi ve 112 kazandırmış olacağız. Aile sağlığı merkezi 1 adet laboratuvar, tıbbı müdahale odası, aşı-bebek izlem odası, gebe takip odası, poliklinikler ve 112 acil istasyonundan oluşacak. Bilindiği üzere Yeşilyurt'ta yeni bir TOKİ yapıldı aynı zamanda İldem D Blokları ve çevresinde büyük bir sağlık ihtiyacı vardı. İnşallah oraya yapacağımız çalışmaları hızlandırıyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun. " dedi.

Başkan Palancıoğlu ve Melikgazi Belediyesi'ne teşekkür eden Hayırsever Mehmet Kamanlıoğlu ise, "Ben Yeşilyurtluyum. Orası benim doğup büyüdüğüm yer. Belediyelerimiz çok güzel hizmet ediyor. Sağlık konusunda hep böyle güzel bir niyetim vardı. Çok şükür nasip oldu. İnşallah devamı da gelecek. Hayırlı olsun." diye konuştu. - KAYSERİ

Yeşilyurt Mahallesi'ne yeni sağlık merkezi hayırlı olsun
Yeşilyurt Mahallesi'ne yeni sağlık merkezi hayırlı olsun

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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