Yeşilyurt Mahallesi'nde asfalt çalışması
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Yeşilyurt Mahallesi'nde asfalt çalışması

Adıyaman Belediyesi tarafından Yeşilyurt Mahallesi'nde asfalt çalışması yapıldı.

25.11.2019 17:58 | Son Güncelleme: 25.11.2019 18:03
Yeşilyurt Mahallesi'nde asfalt çalışması

Belediyesi tarafından 'nde asfalt çalışması yapıldı.


Adıyaman Belediyesi ekipleri tarafından Yeşilyurt Mahallesi'nde asfalt çalışması gerçekleştirildi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, Yeşilyurt Mahallesi'nde bozuk olan yollarda gerçekleştirdikleri çalışmalarla vatandaşın mağduriyetini ortadan kaldırdıklarını söyledi.


Mahalle sakinleri ise kısa süre içerisinde gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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