Yeşilyurt Kızılay, 23 Nisan'da çocukları unutmadı

Türk Kızılayı Yeşilyurt Şubesi tarafından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara hediyeler dağıtıldı.

Türk Kızılayı Yeşilyurt Şubesi tarafından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara hediyeler dağıtıldı.

Kızılay Yeşilyurt Şube Başkanı Dr. Dilek Korkmaz ve yönetim kurulu üyeleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında minikleri unutmadılar. Çocuklara çeşitli oyuncaklar hediye eden Kızılay ekipleri, otizmli çocukları da evlerinde ziyaret ederek tablet hediye ederek bayramını kutladı.

Düzenlenen etkinlikle ilgili konuşan Şube Başkanı Dr. Dilek Korkmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın dünyada başka emsali olmayan bir bayram olduğunu ifade etti. Dünya ve ülke olarak zor bir süreçten geçildiğini kaydeden Korkmaz, "Özellikle bu süreç, çocuklarımızın için de zorlu geçiyor. Okullarına gidemiyorlar, sokaklarda doyasıya oynayamıyorlar. Çok sabrettiler, onlar bizim geleceğimiz, umudumuz. Bizlerde bugün gönüllü öğretmen arkadaşlarımızla çocuklarımızı ziyaret ederek onların bayramlarını kutladık. Bu zor günlerin geçeceğine olan inancımızı tazeledik, bizler inanıyoruz bir çocuğu gülümsemesi dünyayı kurtaracaktır. Ümit ediyoruz ki bundan sonraki bayramları sokaklarda hep birlikte coşkuyla kutlarız" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı